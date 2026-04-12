嘉縣農產深耕國際通路 翁章梁指中國市場不穩定須審慎運作

中國國民黨主席鄭麗文結束為期10天的訪問大陸行程，中共中台辦今天上午透過新華社宣布10項兩岸交流合作措施，內容涵蓋恢復兩岸客運直航正常化、開放上海及福建居民赴台自由行，以及建立農漁產品輸入便利機制。嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣農特產品持續佈局美、加、日、星、馬等國，中國市場是政治性干預極強的不穩定市場，縣府會持續審慎觀察其穩定性。

中共宣布的10項措施中，包含推動福建沿海與金馬地區通水、通電、通氣、通橋，並支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市航班。針對農漁業部分，中方提及在堅持九二共識與反對台獨的政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品提供輸入便利，並研究建設服務台灣遠洋漁船靠泊與漁獲上岸的碼頭，推動恢復上海市與福建省居民赴台自由行試點等。

針對中方釋出的多項利多，身為農業大縣首長的翁章梁持保留態度。翁章梁說，雖然嘉義縣擁有阿里山等知名景點與優質農產，但考量中國市場的高度不確定性，嘉義縣政府近年已積極將農特產品外銷通路轉向美國、加拿大、日本、新加坡及馬來西亞等國家。

翁章梁表示，對於任何涉及農業出口與觀光的變動，縣府都將以農民與產業的長期利益為首要考量。面對中國市場可能存在的政治性變數，縣府將採取穩健策略，在維持現有國際市場份額的同時，觀察中方各項措施的實際執行情況與穩定程度。