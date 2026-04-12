快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣農產深耕國際通路 翁章梁指中國市場不穩定須審慎運作

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右六）表示，嘉義縣政府農特產品持續佈局美國、加拿大、日本、新加坡及馬來西亞等國，會持續審慎觀察中國市場穩定性，圖為翁章梁率嘉義優鮮團隊於日職推展農特產品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右六）表示，嘉義縣政府農特產品持續佈局美國、加拿大、日本、新加坡及馬來西亞等國，會持續審慎觀察中國市場穩定性，圖為翁章梁率嘉義優鮮團隊於日職推展農特產品。圖／嘉義縣政府提供

中國國民黨主席鄭麗文結束為期10天的訪問大陸行程，中共中台辦今天上午透過新華社宣布10項兩岸交流合作措施，內容涵蓋恢復兩岸客運直航正常化、開放上海及福建居民赴台自由行，以及建立農漁產品輸入便利機制。嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣農特產品持續佈局美、加、日、星、馬等國，中國市場是政治性干預極強的不穩定市場，縣府會持續審慎觀察其穩定性。

中共宣布的10項措施中，包含推動福建沿海與金馬地區通水、通電、通氣、通橋，並支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市航班。針對農漁業部分，中方提及在堅持九二共識與反對台獨的政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品提供輸入便利，並研究建設服務台灣遠洋漁船靠泊與漁獲上岸的碼頭，推動恢復上海市與福建省居民赴台自由行試點等。

針對中方釋出的多項利多，身為農業大縣首長的翁章梁持保留態度。翁章梁說，雖然嘉義縣擁有阿里山等知名景點與優質農產，但考量中國市場的高度不確定性，嘉義縣政府近年已積極將農特產品外銷通路轉向美國、加拿大、日本、新加坡及馬來西亞等國家。

翁章梁表示，對於任何涉及農業出口與觀光的變動，縣府都將以農民與產業的長期利益為首要考量。面對中國市場可能存在的政治性變數，縣府將採取穩健策略，在維持現有國際市場份額的同時，觀察中方各項措施的實際執行情況與穩定程度。

鄭麗文 鄭習會 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

影／國台辦10大善意措施加強農產交流 張麗善：如強心劑樂見其成

好想去台灣！陸擬重啟滬閩赴台自由行 網友喊話：開放更多城市

相關新聞

陸公布10大利台政策 綠黨團：非單純民間交流

針對中國國台辦今（12）日宣布「十大惠台政策」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣一向支持正常、對等、沒有政治前提的兩岸交流，但對於附帶條件、可隨時收回的政策，社會必須提高警覺。

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

中共中央台辦主任宋濤今上午宣布的十項對台措施，台灣商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，相信對台灣經濟會有很大的幫助，尤其是開放觀光與農漁業的交流，包含推動恢復上海市及福建省居民到臺灣本島自由行試點，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

中共中央台辦今天宣布10項對台措施，學者洪耀南指出，這套措施表面上釋放民生紅利，實則是北京試圖繞開主權對話、重塑治理結構...

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。外貿業者認為，大陸整體內需消費力下降，這次的善意恐仍宣示大於實際，也強調農產品外銷要站穩品質，不能只靠善意大禮包。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。