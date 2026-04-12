快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

九二共識成利台前提 學者：兩岸經貿不應過多政治干預

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束，大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。（新華社）
鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束，大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。（新華社）

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。學者認為，對大陸這次的善意應好好把握，不管執政黨是否接球，建議按照過去海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）進行專業的防檢疫措施及爭端解決，不必有過多的政治聯想與干預。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，對這樣的利台措施當然樂觀其成，但既然要出口到對岸，尤其是高端市場，輸陸的農漁產品一定要確實符合對岸日益提升的防檢疫及食安標準要求。眾所周知，大陸過去對我睜一隻眼閉一隻眼的善意已成歷史，現在由於其國內消費者意識日漸增強，且中國大陸已與許多國家，尤其東南亞10國簽訂區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，產銷溯源及食安等標準的要求也大大增強。

徐世勳指出，對大陸這次的善意要好好把握，不管執政黨政府會不會接球，建議就按照過去ECFA的協議來進行專業的防檢疫措施及爭端解決，不必有過多的政治聯想與干預，而兩岸ECFA與台美對等貿易協定（ART）是互補關係，絕非互競關係。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，這次大陸提出利多前提就是堅持九二共識反對台獨，然而兩岸貿易商業活動應該依循市場機制，過去幾次基於檢出有害生物、禁藥等理由暫停台灣農漁產品輸入，但也應該提供我們更充分的資訊來改進，按照「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的規範進行，大陸是重要市場，也應該要深耕，但無論哪邊的政府，在兩岸交流都不應該有過多政治介入。

致理科大國貿系教授林國榮指出，農產運銷最大的難題就是保存，當初大陸對我部份農漁品項輸入喊卡的時候，其他外銷市場仍以鄰近國家地區為主，鄰近的中國大陸市場龐大，10多億內需對台灣農產品產銷確實是不可放棄的市場。

鄭麗文 鄭習會 兩岸

延伸閱讀

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

陳玉珍：陸客自由行馬上可以做 看賴政府是否心口不一

影／國台辦10大善意措施加強農產交流 張麗善：如強心劑樂見其成

鄭習會大禮包限「反台獨」陳培瑜：表面是生意 實質是動搖選擇自由

相關新聞

陸公布10大利台政策 綠黨團：非單純民間交流

針對中國國台辦今（12）日宣布「十大惠台政策」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣一向支持正常、對等、沒有政治前提的兩岸交流，但對於附帶條件、可隨時收回的政策，社會必須提高警覺。

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

中共中央台辦主任宋濤今上午宣布的十項對台措施，台灣商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，相信對台灣經濟會有很大的幫助，尤其是開放觀光與農漁業的交流，包含推動恢復上海市及福建省居民到臺灣本島自由行試點，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

中共中央台辦今天宣布10項對台措施，學者洪耀南指出，這套措施表面上釋放民生紅利，實則是北京試圖繞開主權對話、重塑治理結構...

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。外貿業者認為，大陸整體內需消費力下降，這次的善意恐仍宣示大於實際，也強調農產品外銷要站穩品質，不能只靠善意大禮包。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。