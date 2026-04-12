九二共識成利台前提 學者：兩岸經貿不應過多政治干預

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。學者認為，對大陸這次的善意應好好把握，不管執政黨是否接球，建議按照過去海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）進行專業的防檢疫措施及爭端解決，不必有過多的政治聯想與干預。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，對這樣的利台措施當然樂觀其成，但既然要出口到對岸，尤其是高端市場，輸陸的農漁產品一定要確實符合對岸日益提升的防檢疫及食安標準要求。眾所周知，大陸過去對我睜一隻眼閉一隻眼的善意已成歷史，現在由於其國內消費者意識日漸增強，且中國大陸已與許多國家，尤其東南亞10國簽訂區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，產銷溯源及食安等標準的要求也大大增強。

徐世勳指出，對大陸這次的善意要好好把握，不管執政黨政府會不會接球，建議就按照過去ECFA的協議來進行專業的防檢疫措施及爭端解決，不必有過多的政治聯想與干預，而兩岸ECFA與台美對等貿易協定（ART）是互補關係，絕非互競關係。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，這次大陸提出利多前提就是堅持九二共識反對台獨，然而兩岸貿易商業活動應該依循市場機制，過去幾次基於檢出有害生物、禁藥等理由暫停台灣農漁產品輸入，但也應該提供我們更充分的資訊來改進，按照「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的規範進行，大陸是重要市場，也應該要深耕，但無論哪邊的政府，在兩岸交流都不應該有過多政治介入。

致理科大國貿系教授林國榮指出，農產運銷最大的難題就是保存，當初大陸對我部份農漁品項輸入喊卡的時候，其他外銷市場仍以鄰近國家地區為主，鄰近的中國大陸市場龐大，10多億內需對台灣農產品產銷確實是不可放棄的市場。