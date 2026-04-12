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中共涉台措施 金門縣府：反映需求盼中央審慎評估
中共中央台辦今天發布10項涉台政策，其中有數項措施與金門有關，對此，金門縣政府副縣長李文良表示，會向中央反映地方需求，希望中央能全面考量並審慎評估。
中共中央台辦今天宣布10項涉台政策措施，其中有關金馬部分包括通水、通電、通氣、通橋，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，以及支持金門共用廈門新機場。
金門縣政府副縣長陳祥麟告訴中央社記者，有關金門通水、通電、通氣、通橋等4個項目，歷任縣長都有做相關可行性評估及政策研究，而兩岸已在民國107年完成通水，至於其他部分則依中央政策，審慎樂觀看待。
兩岸交通方面，金門縣政府副縣長李文良表示，因金門濃霧不時影響航班狀況，民眾旅遊、就學、工作都受影響，而航空部分由中央部會主管，仍會反映地方需求，希望中央可以全面考量並審慎評估。
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