快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸重啟個人遊露曙光 花蓮盼陸客回流但觀光業者要留意一變化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中國大陸於「鄭習會」後宣布推動恢復上海與福建居民赴台個人遊試點，花蓮縣府表達樂觀態度，並強調將積極整備相關配套，提升國際旅客赴花蓮旅遊意願。圖為東大門夜市。記者王思慧／攝影
中國大陸於「鄭習會」後宣布推動恢復上海與福建居民赴台個人遊試點，花蓮縣府表達樂觀態度，並強調將積極整備相關配套，提升國際旅客赴花蓮旅遊意願。圖為東大門夜市。記者王思慧／攝影

中國大陸於「鄭習會」後宣布10項政策利多，其中包含推動恢復上海與福建居民赴台個人遊試點。花蓮縣府表達樂觀態度，並強調將積極整備相關配套，提升國際旅客赴花蓮旅遊意願。觀光業者則希望中央盡快回應，讓兩岸交流正常化。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，在國人旅遊多轉向海外的情況下，地方更期待吸引國際客源，對於陸方提出恢復個人遊試點政策持正面看法。他表示，花蓮擁有獨特自然景觀與原住民族文化，對外地旅客具備吸引力，且太魯閣部分景點已逐步開放，盼中央能適時調整政策，讓更多旅客有機會深入東部體驗山海魅力。

余明勲也強調，縣府將持續與在地業者研議配套措施，包括旅遊服務品質提升與行銷推廣，藉此強化花蓮在國際觀光市場的競爭力。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，業者對各地旅客一向持開放態度，過去陸客曾是花蓮重要客源之一，對於可能恢復個人遊政策表示期待。不過她也指出，相關措施仍須透過「小兩會」協商確認，盼政府部門儘速回應，讓產業有所依循。

張琄菡進一步分析，近年陸客旅遊型態已有轉變，高端消費比例下降，業者須因應市場變化調整產品內容與服務策略，才能符合當前旅客需求。

伴手禮業者劉瑞祺則認為，觀光是促進兩岸互動的重要橋梁，有助於彼此理解與交流。他指出，花蓮近期受地震及光復洪災衝擊，觀光市場低迷，若能迎來陸客回流，將有助地方經濟復甦，期盼中央傾聽地方聲音，加速推動交流正常化。

前玉石業者林文松回憶，民國99到105年看準陸客商機開玉石店，販售貓眼石、紅珊瑚等精美玉石以及些許伴手禮，一個月可賺100至150萬，利潤約4成，但民進黨政府上台後，花蓮玉石店幾乎倒光，據了解有11家倒閉，2000人以上失業，自己現在也改賣美食，專攻國旅市場。如今終於看到大陸有意先開放陸客來台，認為多元客源對產業發展有利，期望中央能早日恢復陸客市場，讓兩岸觀光逐步回溫。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

兩岸旅遊破冰露曙光 阿里山觀光業者籲政府接招恢復交流

好想去台灣！陸擬重啟滬閩赴台自由行 網友喊話：開放更多城市

陸宣布10項利多 張榮恭：對鄭麗文推動兩岸和平的積極回應

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

相關新聞

陸公布10大利台政策 綠黨團：非單純民間交流

針對中國國台辦今（12）日宣布「十大惠台政策」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣一向支持正常、對等、沒有政治前提的兩岸交流，但對於附帶條件、可隨時收回的政策，社會必須提高警覺。

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

中共中央台辦主任宋濤今上午宣布的十項對台措施，台灣商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，相信對台灣經濟會有很大的幫助，尤其是開放觀光與農漁業的交流，包含推動恢復上海市及福建省居民到臺灣本島自由行試點，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

中共中央台辦今天宣布10項對台措施，學者洪耀南指出，這套措施表面上釋放民生紅利，實則是北京試圖繞開主權對話、重塑治理結構...

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。外貿業者認為，大陸整體內需消費力下降，這次的善意恐仍宣示大於實際，也強調農產品外銷要站穩品質，不能只靠善意大禮包。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。