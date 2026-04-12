大陸重啟個人遊露曙光 花蓮盼陸客回流但觀光業者要留意一變化

中國大陸於「鄭習會」後宣布10項政策利多，其中包含推動恢復上海與福建居民赴台個人遊試點。花蓮縣府表達樂觀態度，並強調將積極整備相關配套，提升國際旅客赴花蓮旅遊意願。觀光業者則希望中央盡快回應，讓兩岸交流正常化。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，在國人旅遊多轉向海外的情況下，地方更期待吸引國際客源，對於陸方提出恢復個人遊試點政策持正面看法。他表示，花蓮擁有獨特自然景觀與原住民族文化，對外地旅客具備吸引力，且太魯閣部分景點已逐步開放，盼中央能適時調整政策，讓更多旅客有機會深入東部體驗山海魅力。

余明勲也強調，縣府將持續與在地業者研議配套措施，包括旅遊服務品質提升與行銷推廣，藉此強化花蓮在國際觀光市場的競爭力。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，業者對各地旅客一向持開放態度，過去陸客曾是花蓮重要客源之一，對於可能恢復個人遊政策表示期待。不過她也指出，相關措施仍須透過「小兩會」協商確認，盼政府部門儘速回應，讓產業有所依循。

張琄菡進一步分析，近年陸客旅遊型態已有轉變，高端消費比例下降，業者須因應市場變化調整產品內容與服務策略，才能符合當前旅客需求。

伴手禮業者劉瑞祺則認為，觀光是促進兩岸互動的重要橋梁，有助於彼此理解與交流。他指出，花蓮近期受地震及光復洪災衝擊，觀光市場低迷，若能迎來陸客回流，將有助地方經濟復甦，期盼中央傾聽地方聲音，加速推動交流正常化。

前玉石業者林文松回憶，民國99到105年看準陸客商機開玉石店，販售貓眼石、紅珊瑚等精美玉石以及些許伴手禮，一個月可賺100至150萬，利潤約4成，但民進黨政府上台後，花蓮玉石店幾乎倒光，據了解有11家倒閉，2000人以上失業，自己現在也改賣美食，專攻國旅市場。如今終於看到大陸有意先開放陸客來台，認為多元客源對產業發展有利，期望中央能早日恢復陸客市場，讓兩岸觀光逐步回溫。