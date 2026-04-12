兩岸旅遊破冰露曙光 阿里山觀光業者籲政府接招恢復交流

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」於12日結束，中共方面在當日上午宣布10項兩岸善意措施，其中包含推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點。對此，台灣旅遊與觀光產業相關代表表達高度期待，認為這是兩岸重啟互動的契機，並呼籲執政黨應放下成見，積極研議配套措施。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，目前恢復交流的關鍵仍掌握在民進黨政府手中。雖然對岸已釋出具體善意，但台灣旅行團前往大陸的「禁團令」尚未鬆綁，顯示政策與「有序開放」的說法存在落差。蕭博仁指出，僵局核心雖在政治共識，但政府不應害怕交流，應對台灣的民主自由有信心，讓民間往來成為緩解對立的起點。

嘉義市觀光協會理事長張裕隆表示，既然對方已有開放善意，政府應考量適度開放，讓兩岸緊張局勢緩和，雙方多多交流對產業才有實質幫助。

阿里山商店街商家簡森旺表示，對此訊息樂觀其成，但憂心若政府持續排斥，善意將難以落實，期盼政府能提出相對應的配套措施。

阿里山攤商姚巨綸表示，目前生意多依賴消費力有限的本土遊客，若陸客能重返阿里山，對住宿、餐飲及零售業都有顯著助益。他認為，過去陸客消費能力強，自2016年中斷至今，基層攤商生計大受影響，如今對岸明確表態，各行各業都希望能沾到開放的好處，帶動地方經濟振興。