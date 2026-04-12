中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

中共中央台辦今天宣布10項對台措施，學者洪耀南指出，這套措施表面上釋放民生紅利，實則是北京試圖繞開主權對話、重塑治理結構的戰略，經濟上也從市場互動走向結構性綁定，其深層目的在於重塑依賴關係。

國民黨主席鄭麗文今天下午結束中國大陸訪問行程返台，中共中央台辦上午宣布多項涉台政策措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南接受中央社訪問時表示，這些措施是「柔性融合」與「政治繞道」，表面上是民生紅利的釋放，實際上是北京在兩岸官方溝通中斷之後，所部署的一套繞開主權對話、重塑治理結構的替代性戰略。

他說，其操作的邏輯，並不是單點讓利，「而是系統性的以民促官、以經促統、以地方包圍中央的滲透工程」。

洪耀南指出，北京現在欲透過國共常態化溝通機制，在台灣既有的憲政體制之外，建構了一套可應用的「準治理通道」。他強調，這並非單純的交流，而是制度外的「政治確認權力」的過程。

他表示，北京向台灣社會釋放高度的選擇性訊號，只有承認特定政治前提的政黨，才有能力解決實際問題。而最終結果不只是削弱政府的權威，也在改寫整個「政治合法性」，變成誰能跟北京溝通，誰才有能力治理。

洪耀南指出，經濟上，也從市場互動走向結構性綁定，從金門馬祖的四通（通水、通電、通氣、通橋）、農產品的准入，到共享機場、產業合作，「政策已經超越單純的貿易優惠，轉向基礎設施跟制度面的介入」。

他強調，這次關鍵不在於給多少利益，而是「重構依賴關係」。不是單純讓利問題，而是將經濟連結轉為政治約束，是一套「誘因與約束的雙重設計」，「表面上是胡蘿蔔，提供便利、機會跟經濟紅利，深層是政治的圍欄，重塑治理的途徑跟依附的結構」。

洪耀南總結，這次對台措施有三個特點：主權被繞開、依賴被深化、治理被模糊化。如此一來，兩岸關係就不再是外交關係，而是被吸納到所謂的內部治理。