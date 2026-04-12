陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。外貿業者認為，大陸整體內需消費力下降，這次的善意恐仍宣示大於實際，也強調農產品外銷要站穩品質，不能只靠善意大禮包。

中共中台辦今上午10點透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。其中農漁產品部分，支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供更多便利。

有外貿人士指出，即使逐步開放農漁產品輸入，包含先前暫停輸入的鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚等，但效果恐怕不會太好，以鳳梨釋迦為例，2021年9月因檢出介殼蟲被暫停輸入後，2023年12月有條件重啟，但必須來自經註冊登記的包裝廠和果園才能輸陸。然而鳳梨釋迦今年的價格大跌，因為大陸整體內需消費力下降。

該人士表示，不只鳳梨釋迦，智利櫻桃以前賣到那裡價格好，如今也是價格大跌，這次的善意恐宣示大於實際，就算進一步開放，但還有有多少訂單？逐批檢驗下的額外成本誰受得了？如果虧錢誰還要去？雖然後續解禁方式跟項目仍要關注，但仍覺得了無新意。

農貿人士Andy表示，這次的10項兩岸善意措施是基於「鄭習會」釋出，可以說這樣的善意是對國民黨，就像當時中國大陸跳過中央，直接對接台東縣府談鳳梨釋迦有條件輸入的「饒慶鈴模式」一樣，這樣的做法勢必會被政治解讀，但要正視的是，台灣農漁產品外銷的品質是否真的能站穩國際？因為不只賣到大陸的農產品有出現問題，連賣到日本和新加坡的鳳梨都有不及格的現象，農產品外銷不能只靠善意的大禮包。

農業部表示，過去中國大陸多次沒有特別原因就暫停我農漁產品輸入，對於今天宣布的10項兩岸善意措施，只要是遵守國際貿易規範、科學證據的市場，都會支持和協助產業爭取，其中也包含大陸市場。