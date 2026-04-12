快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日後於今日畫上句點。圖／聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日後於今日畫上句點。圖／聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。外貿業者認為，大陸整體內需消費力下降，這次的善意恐仍宣示大於實際，也強調農產品外銷要站穩品質，不能只靠善意大禮包。

中共中台辦今上午10點透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。其中農漁產品部分，支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供更多便利。

有外貿人士指出，即使逐步開放農漁產品輸入，包含先前暫停輸入的鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚等，但效果恐怕不會太好，以鳳梨釋迦為例，2021年9月因檢出介殼蟲被暫停輸入後，2023年12月有條件重啟，但必須來自經註冊登記的包裝廠和果園才能輸陸。然而鳳梨釋迦今年的價格大跌，因為大陸整體內需消費力下降。

該人士表示，不只鳳梨釋迦，智利櫻桃以前賣到那裡價格好，如今也是價格大跌，這次的善意恐宣示大於實際，就算進一步開放，但還有有多少訂單？逐批檢驗下的額外成本誰受得了？如果虧錢誰還要去？雖然後續解禁方式跟項目仍要關注，但仍覺得了無新意。

農貿人士Andy表示，這次的10項兩岸善意措施是基於「鄭習會」釋出，可以說這樣的善意是對國民黨，就像當時中國大陸跳過中央，直接對接台東縣府談鳳梨釋迦有條件輸入的「饒慶鈴模式」一樣，這樣的做法勢必會被政治解讀，但要正視的是，台灣農漁產品外銷的品質是否真的能站穩國際？因為不只賣到大陸的農產品有出現問題，連賣到日本和新加坡的鳳梨都有不及格的現象，農產品外銷不能只靠善意的大禮包。

農業部表示，過去中國大陸多次沒有特別原因就暫停我農漁產品輸入，對於今天宣布的10項兩岸善意措施，只要是遵守國際貿易規範、科學證據的市場，都會支持和協助產業爭取，其中也包含大陸市場。

鄭麗文 鄭習會 外銷 農產品 大陸

延伸閱讀

陳玉珍：陸客自由行馬上可以做 看賴政府是否心口不一

影／國台辦10大善意措施加強農產交流 張麗善：如強心劑樂見其成

傅崐萁讚鄭習會成果豐碩將率黨團接機 籲賴總統順應民意勇敢接球

鄭習會大禮包限「反台獨」陳培瑜：表面是生意 實質是動搖選擇自由

相關新聞

陸公布10大利台政策 綠黨團：非單純民間交流

針對中國國台辦今（12）日宣布「十大惠台政策」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣一向支持正常、對等、沒有政治前提的兩岸交流，但對於附帶條件、可隨時收回的政策，社會必須提高警覺。

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

中共中央台辦主任宋濤今上午宣布的十項對台措施，台灣商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，相信對台灣經濟會有很大的幫助，尤其是開放觀光與農漁業的交流，包含推動恢復上海市及福建省居民到臺灣本島自由行試點，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

中國推10項對台措施 學者：政治繞道、重塑依賴

中共中央台辦今天宣布10項對台措施，學者洪耀南指出，這套措施表面上釋放民生紅利，實則是北京試圖繞開主權對話、重塑治理結構...

陸宣布十項利多 農貿業者嘆恐宣示大於實際 外銷不能只靠大禮包

國民黨主席鄭麗文率團訪大陸，歷經10日的鄭習會後於今日圓滿結束。大陸今早則宣布10項兩岸善意措施，其中支持符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道，讓輸入大陸更便利。外貿業者認為，大陸整體內需消費力下降，這次的善意恐仍宣示大於實際，也強調農產品外銷要站穩品質，不能只靠善意大禮包。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。