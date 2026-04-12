陳玉珍：陸客自由行馬上可以做 看賴政府是否心口不一

中國大陸拋10項利多，包含推動上海、福建遊客來台自由行，國民黨金門縣長參選人、立委陳玉珍表示，這些措施解決過去一些問題，也對產業有幫助，尤其是陸客自由行我方並無限制，是馬上就可以做的，這也檢視賴政府是否有心口不一情況；呼籲賴政府接球，一切以民生經濟為考量，而非意識形態。

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。當中有多項與離島縣市金門縣、連江縣有關係，包含通水、通電、通氣、通橋，以及金門共用廈門新機場等。

陳玉珍認為，其中通電都是馬上可以做的事情，但執政黨對水利、電力的相關建設還是要繼續，萬一有兵凶戰危，就可以馬上啟動既有建設；若能通電，這樣算下來，每年就可以省20至30億元，這些錢省下來就可以做其他基礎建設投資。

陳玉珍表示，有關廈門新機場-翔安機場，期待碼頭建設也可以加強，讓快艇從金門可以有進出的路到達，而翔安機場內部也應該要有區域讓台灣產品有發展機會。其它像是支援台灣中小微企業、協助農漁產品等，對台灣各產業發展都非常正面，期待台灣能接球。

陳玉珍指出，這次10項兩岸措施涵蓋很多面向，當中很多是這一陣子台灣人到大陸遇到的問題，就都能獲得解決，比如第七點「為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利」就是解決「在華註冊編號」的問題；還有建立定期溝通管道，也是透過增加往來，減少誤解。

陳玉珍分析，這次有關第五點到第九點，也就是關於農漁產品輸陸、完善涉台漁業准入管理、食品「在華註冊編號」、支援台灣中小微企業、允許引進台灣影視作品等，是不需要賴政府回應就能做的事情，希望執政黨不要阻擋；兩岸更多直航點、陸客自由行等則需要兩岸都同意。

陳玉珍表示，當中上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊是馬上就可以做的，因為我方本來就是開放的，這對觀光產業很有幫助，那接下來也是檢視賴政府是否有心口不一的情況。還是呼籲賴政府接球，這是一個開放的契機，希望兩岸互相往來，以民生經濟為考量，不要都站在意識形態。