影／國台辦10大善意措施加強農產交流 張麗善：如強心劑樂見其成

針對國民黨主席鄭麗文赴大陸「和平之旅」，國台辦今天宣布十項兩岸善意措施，其中包含農產品加強交流，農業大縣的雲林縣長張麗善今天受訪時表示樂觀其成，也抱持高度期待，認為中國大陸是全球最大消費市場，未來能再登陸對台灣農產是利多，縣府會加強檢疫把關，讓農漁產能再順利登陸。

國台辦今天宣布在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，其中有關農漁產，願為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利，支持台灣農漁產品參與中國各類展銷會、對接會，拓展銷售管道。

對此，張麗善表示，兩岸農產交流原本穩定，隨著近年兩岸關係矛盾和國際情勢趨於緊張，大陸市場幾乎中斷，對農漁民造成不小衝擊。因此，這幾年縣府積極拓展外銷包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞，甚至遠至杜拜等中東市場。

她說，若中國大陸市場能在符合相關規範與標準前提下重新開放，對台灣農漁產品是一大利多。也是一強心劑，不僅有助於拓展銷售通路，也能為農漁業與畜牧業帶來更多發展空間。

此外，展售平台的恢復同樣重要，過去台灣農產品曾多次赴中國大陸參展，當地市場對「台灣製造」也高度接受度與信任。未來若能逐步恢復展售交流，她樂見其成也支持業者前往參展，建立品牌形象、拓展市場能見度，打造有效行銷平台。

「遠征不如近鄰。」她說，相較於東京、新加坡或杜拜，若能有距離較近、規模龐大的市場建立穩定通路，更具效益，也讓農民吃下定心丸。

張麗善特別提到鰻魚和台灣鯛，強調未來若能出口至對岸，對漁民生計也會帶來實質幫助，雲林縣府也將扮演重要檢疫角色，協助漁產符合標準，提升通關能力，讓優質台灣鯛與鰻魚順利進入中國大陸市場，拓展外銷版圖。