大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

中共今宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。其中，兩岸觀光部分，中共將推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自助旅行）試點，以及全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

針對大陸開放上海福建居民來台自由行及開放兩岸航點，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，大陸開放上海上海、福建居民赴台自由行的措施的訊號強烈，過去中國大陸都是團體優先，後續才會開放自由行。

李奇嶽指出，這次連同開放自由行，對台灣各行各業有很大的幫助。過去陸客來台多為團體旅遊，台灣觀光產業一條龍型態為人詬病，如今開放陸客自由行可打破先前陸客來台只能到固定景點的狀況，對台灣整體觀光及產業經濟效益很有幫助。

李奇嶽說，目前就要看台灣政府有什麼反應，陸委會、賴政府是否能接起這樣的訊號及善意。由於對岸居民來台觀光需要「雙證」，大陸居民須辦理「赴台證」，以及台灣方面會協助辦理「入台證」，要有雙證大陸居民才能入台。

另外，陸方也開放多個城市恢復兩岸航班，李奇嶽表示，過去台灣政府以市場沒有實際需求及種種政策並未開放，如今希望台灣政府不要站在政治考量，而是站在實際需求，針對台灣人民到大陸旅遊、經商求學、旅遊團發團正常化等需求，進行通盤考量。

李奇嶽也指出，先前的禁團令也應趁這時解除，讓兩岸人員往來、交流正常化，這樣能緩和兩岸緊張的態勢，這是台灣政府應該要審慎思考的事情；過去業者已呼籲很久盡快解除禁團令，盼這次民進黨政府真的要為台灣老百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。