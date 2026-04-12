快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

沒有什麼是非你不可 中途而廢或許才是人生最棒的決定

聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁讚鄭習會成果豐碩將率黨團接機 籲賴總統順應民意勇敢接球

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

中國大陸於「鄭習會」後宣布10項政策利多，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，鄭習會這次成果豐碩，他稍晚將率團為中國國民黨主席鄭麗文接機。傅崐萁表示，這次10項政策對台灣產業有幫助，而兩岸和平也是世界及各黨派最大公約數，期待賴清德總統順應民意、勇敢接球、務實回應。

鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

傅崐萁認為，鄭習會這次成果豐碩，讓「最大火藥庫」能夠全面緩解，鄭麗文在當中付出，並取得非常大的成果。他還指出，台灣產業現在畸形發展，雖然台積電帶動上下游產業大爆發，科技出口全面大漲，但其他九成非科技產業的百工百業，包含觀光旅遊、傳統產業等都非常辛苦。

傅崐萁分析，這一次大陸宣布開放農漁產品輸陸、上海及福建居民台灣自由行、更多航點直航等，尤其觀光可以代動百工百業，期待兩岸能回到2016年以前的榮景。傅崐萁憂心，以去年數據來看，台灣觀光嚴重逆差，觀光產業不斷大失血，影響層面巨大。

傅崐萁期待，鄭麗文這次破冰鋪路，希望賴總統為台灣百姓福祉勇敢接球，尤其現在全世界都期待和平，兩岸和平也是各黨各派支持者的最大公約數，希望賴總統順應民意，順應世界趨勢及潮流勇敢接球、務實回應，政府更應積極規劃配套，讓十項利多真正落地，轉化為人民看得見的成果。

傅崐萁表示，「鄭習會」豐碩成果，絕非偶然，而是國民黨長期堅持「交流代替對抗」。國民黨團今天也會到機場為鄭麗文接機，展現國民黨大團結，於其勇敢承擔、積極促成兩岸對話表達最誠摯的敬意與全力支持，這不僅是個人的努力，更是為台灣爭取和平的重要行動。

鄭麗文 鄭習會 傅崐萁 國民黨團

延伸閱讀

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

鄭習會後 大陸最快今天釋利多 鄭麗文盼擴大旅遊交流

鞏固和平…鄭麗文今訪陸 自然表述中華民國

率團訪中　鄭麗文：要向民進黨證明兩岸和平不難

相關新聞

鄭習會大禮包限「反台獨」陳培瑜：表面是生意 實質是動搖選擇自由

國民黨主席鄭麗文結束訪問大陸的「和平之旅」，中共方面宣布具體10項涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流的措施。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜質疑，表面看起來是生意，實質是動搖做選擇的自由，所有交流的前提，是台灣人要先接受特定政治立場，這樣既危險也不確定。

傅崐萁讚鄭習會成果豐碩將率黨團接機 籲賴總統順應民意勇敢接球

中國大陸於「鄭習會」後宣布10項政策利多，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，鄭習會這次成果豐碩，他稍晚將率團為中國國民黨主席鄭麗文接機。傅崐萁表示，這次10項政策對台灣產業有幫助，而兩岸和平也是世界及各黨派最大公約數，期待賴清德總統順應民意、勇敢接球、務實回應。

陸宣布10項利多 張榮恭：對鄭麗文推動兩岸和平的積極回應

中共中央台辦主任宋濤今天上午獲授權宣布十項對台措施，國民黨副主席張榮恭代表國民黨受訪表示，有利於兩岸交流合作，尤其符合台灣各界期待，是兩岸關係和平發展的重要助力，非常值得歡迎。也希望台灣的政府能積極地回應，為民眾提供方便，特別是為台灣自己的民眾提供方便。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

影／國台辦10大善意措施加強農產交流 張麗善：如強心劑樂見其成

針對國民黨主席鄭麗文赴大陸「和平之旅」，國台辦今天宣布十項兩岸善意措施，其中包含農產品加強交流，農業大縣的雲林縣長張麗善今天受訪時表示樂觀其成，也抱持高度期待，認為中國大陸是全球最大消費市場，未來能再登陸對台灣農產是利多，縣府會加強檢疫把關，讓農漁產能再順利登陸。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。