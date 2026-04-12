傅崐萁讚鄭習會成果豐碩將率黨團接機 籲賴總統順應民意勇敢接球

中國大陸於「鄭習會」後宣布10項政策利多，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，鄭習會這次成果豐碩，他稍晚將率團為中國國民黨主席鄭麗文接機。傅崐萁表示，這次10項政策對台灣產業有幫助，而兩岸和平也是世界及各黨派最大公約數，期待賴清德總統順應民意、勇敢接球、務實回應。

鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

傅崐萁認為，鄭習會這次成果豐碩，讓「最大火藥庫」能夠全面緩解，鄭麗文在當中付出，並取得非常大的成果。他還指出，台灣產業現在畸形發展，雖然台積電帶動上下游產業大爆發，科技出口全面大漲，但其他九成非科技產業的百工百業，包含觀光旅遊、傳統產業等都非常辛苦。

傅崐萁分析，這一次大陸宣布開放農漁產品輸陸、上海及福建居民台灣自由行、更多航點直航等，尤其觀光可以代動百工百業，期待兩岸能回到2016年以前的榮景。傅崐萁憂心，以去年數據來看，台灣觀光嚴重逆差，觀光產業不斷大失血，影響層面巨大。

傅崐萁期待，鄭麗文這次破冰鋪路，希望賴總統為台灣百姓福祉勇敢接球，尤其現在全世界都期待和平，兩岸和平也是各黨各派支持者的最大公約數，希望賴總統順應民意，順應世界趨勢及潮流勇敢接球、務實回應，政府更應積極規劃配套，讓十項利多真正落地，轉化為人民看得見的成果。

傅崐萁表示，「鄭習會」豐碩成果，絕非偶然，而是國民黨長期堅持「交流代替對抗」。國民黨團今天也會到機場為鄭麗文接機，展現國民黨大團結，於其勇敢承擔、積極促成兩岸對話表達最誠摯的敬意與全力支持，這不僅是個人的努力，更是為台灣爭取和平的重要行動。