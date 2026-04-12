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陸惠台大禮包涵蓋農產輸入 饒慶鈴樂觀其成籲「這件事」才是根本

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」今畫上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，包含農產輸入等，台東縣長饒慶鈴表示，任何能夠擴大農產品銷路、增加農民收益政策，都是樂觀其成。記者洪子凱／攝影
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」今畫上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，包含農產輸入等，台東縣長饒慶鈴表示，任何能夠擴大農產品銷路、增加農民收益政策，都是樂觀其成。記者洪子凱／攝影

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」今畫上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流，台東縣長饒慶鈴表示，任何能夠擴大農產品銷路、增加農民收益政策，都是樂觀其成，但最重要是要提升品質及量，才是重要根本。

饒慶鈴強調，有正面溝通很好，中國大陸本身就是一個很大的市場，若能將農產品銷往大陸絕對是很好的事情，外界用「大禮包」形容，但她認為應審視自身農產品是否品質及量能夠足以銷售到大陸。

饒慶鈴表示，鳳梨釋迦過去確實經歷過一段比較辛苦的時期，若能再度進口並非一股腦進口大陸，而是要盡可能提高品質，不管是輸到哪一個國家都是一樣。

新竹市副市長邱臣遠也說，「交流總比交代好，對話總比對抗好」，只要是對產業、農產品、或是對市場民生經濟有幫助的事情都樂觀其成。

鄭麗文 鄭習會 饒慶鈴

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