鄭習會大禮包限「反台獨」陳培瑜：表面是生意 實質是動搖選擇自由

國民黨主席鄭麗文結束訪問大陸的「和平之旅」，中共方面宣布具體10項涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流的措施。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜質疑，表面看起來是生意，實質是動搖做選擇的自由，所有交流的前提，是台灣人要先接受特定政治立場，這樣既危險也不確定。

中共方面宣佈的10項對台措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持金門共用廈門新機場等。

「先表態，才交流？」陳培瑜指出，中國習近平政府要鄭麗文帶回來的「大禮包」，乍看很容易覺得都是利多，航班、觀光、農產品、文化合作，好像都回來了，但整份內容拉開來看，卻有清楚的交流前提，且台灣社會一直都很開放，做生意、觀光往來、文化交流，大家都支持。問題從來不在「要不要交流」，而是這樣的交流，能不能穩定？能不能長久？

陳培瑜細數，過去這幾年，大家經歷過觀光說停就停、農產品說禁就禁、航班說減就減。對政治人物來說，可能是政策調整；對很多家庭來說，是訂單不見、收入中斷，是原本規劃好的生活被打亂。今天賺得到錢，明天也可能全部歸零。

她表示，如果一個市場，要看對方政治態度才決定要不要開放；如果一份合作，是建立在「你要先表態」的前提上；那它帶來的，其實是一種極度不確定，而這種不確定，最後一定會回到每一個人的選擇上。一開始，是經濟上的選擇。接下來，可能就變成要不要配合某些立場。久了之後，「我們還能不能照自己的意思做決定？」

陳培瑜強調，這也是為什麼，她特別提醒大家這次提到的「政黨對政黨的溝通機制」其實是有問題，兩岸關係要怎麼走，是整個台灣社會的事情，應該透過民主制度決定。不是任何政黨，可以在沒有完整民意授權的情況下，先去承接、先去談框架。台灣的未來，台灣人民不能被繞過。

「一定會有人問，那是不是就不要交流？」陳培瑜說，她不反對交流，但反對的是，要先對中國極權表態才能交流。同時也反對「今天可以給你，明天就可以收回。」對多數人來說，最重要的是能不能安心生活、能不能穩定規劃未來。如果一個機會，背後綁著高度的不確定，甚至要看政治條件，那風險，其實大家都心裡有數。交流可以很多元，但更在意的是，在任何選擇裡是不是還保有決定的空間。而不是把所有決定權都交到中國政府手上。