陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

中共中台辦在上午10點透過新華社等官媒宣布十項促進兩岸交流合作的政策措施，全文如下：

一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。

二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。

三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。

四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售管道。

六、完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。研究為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利。

七、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。

八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支援台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。

九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。

十、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自助旅行）試點。