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鄭麗文今返台前 大陸預計10時宣布10項對台利多

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鄭麗文今返台前 大陸預計10時宣布10項對台利多

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文10日在鄭習會上提出「兩岸和平制度化」。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文10日在鄭習會上提出「兩岸和平制度化」。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文訪問大陸已來到最後一天，在完成鄭習會後，行程結束之際，據悉中共官方將於上午10點宣布具體的10項兩岸善意措施，主要涉及觀光旅遊、農漁產品、青年交流、文化交流等面向。

據了解，大陸方面即將於上午正式宣布系列兩岸善意與對台利多。從近年兩岸關係與政策方向推估，旅遊的部分很可能會宣布航點開放、以及部分省市陸客來台；青年部份則可能是青年交流機制、陸生學位生重啟來台、或端出台灣青年到大陸學習、實習、就業、創業等優惠與支持措施。文化部份則可能是合辦展覽、舉行論壇、加強文化交流等活動。

最受矚目的是觀光旅遊，兩岸的觀光來往因為兩岸交惡與新冠疫情後的我方邊境管控，包含陸客來台自由行以及大陸團客來台都遲遲未能有恢復，目前僅有大陸福建省旅客可到金門馬祖旅遊（我方疫後另已恢復並未居住在大陸的第三地陸客可來台），大陸官方先前已宣布將開放上海旅客到金馬，值得關注今日還會有哪些進一步的舉措。

除了觀光旅遊之外，農漁產品的部分也深受矚目，先前因為台灣對大陸產品採取的歧視性禁制限制等措施，大陸官方在2024年9月起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。因應兩岸交惡以及經貿限制等，大陸也曾以檢出禁藥，禁止台灣石斑魚等農漁產品的輸入。

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