【專家之眼】認知上的降溫：鄭麗文訪陸的重大貢獻

近日國民黨鄭麗文主席率團訪問大陸，引發全球各界關注。若從兩岸關係的整體結構來觀察，此行的意義不僅在於國共兩黨的交流活動，更在於其對當前高度緊繃的兩岸氛圍，產生了一定程度的「降溫效果」，這已經對兩岸的和平與發展貢獻良多。

自2016年蔡英文上任以來，民進黨已執政十年，兩岸關係陷入僵局，官方溝通機制中斷，政治互信下降，軍事對峙與輿論對立則持續升高。在此背景下，兩岸呈現出一種「冰封中帶有高風險」的結構性緊張狀態。特別是在大陸內部，民族主義情緒與對台強硬聲音時有升高，「喊打喊殺」的輿論氛圍並非個別現象，而是具有一定的社會基礎。

這樣的輿論環境，無疑對北京決策當局形成壓力。當社會情緒高漲時，政策空間往往受到壓縮，理性與彈性的調整餘地相對減少。在這種情況下，任何能夠釋放壓力、緩和認知的交流，都具有其特殊價值。

鄭主席此行的重大意義，正體現在此。此次訪問在某種程度上，已向大陸社會傳遞了一個訊號：台灣內部仍然存在明確反對「台獨」的政治力量與社會基礎。這一訊號，有助於修正大陸部分過度簡化甚至極端化的認知，從而在一定程度上對大陸民眾的情緒形成理性疏導。

更重要的是，這種「認知上的降溫」，將有助於北京在制定對台政策時，減少來自輿論的壓力。當決策環境較為寬鬆時，政策選擇也更可能趨於理性與審慎，而不至於在壓力驅動下採取過於激進或高風險的行動。從這個角度來看，此行的價值重大。

進一步而言，透過國共兩黨的接觸，北京也向華盛頓傳遞出一項關鍵訊號：台海局勢仍存在可控與調節空間，從而在一定程度上降低美方強化對台支持的正當性。在當前川普政策取向高度不確定性的背景下，北京實際上是調控了兩岸緊張與緩和的節奏，維持其在戰略互動中的主動性與議價空間，這也正符合美方反對兩岸片面改變現狀與和平協商的策略。

回顧過去，在陳水扁時期，當時中美關係相對穩定，台北同時激怒北京與華盛頓，形成「左右碰壁」的局面。相較之下，馬英九時期則「左右逢源」，在兩岸與美國之間維持相對平衡與穩定。自蔡英文上任以來，台灣政策逐漸形成「單邊倚美」的結構，不但限縮了台灣對美議價的空間，兩岸關係更被放空，正是當前兩岸持續緊繃的重要原因。

在此背景下，鄭麗文的訪問所帶來的「認知調整」與「壓力釋放」，具有積極意義。若未來能進一步延伸為更多層次的交流，並與更高層級的政策互動相結合，或許有助於為兩岸關係開啟新的緩和空間。

總體而言，兩岸關係的穩定，既取決於台灣內部政策選擇，也受到中美關係結構性變化的深刻影響。在當前大國競爭加劇的背景下，任何有助於降低誤判、緩和情緒、擴大理性空間的舉措，都值得審慎看待與積極評估。鄭麗文此行，正是在這樣的結構性脈絡中，展現出其特殊的政治與戰略意義。