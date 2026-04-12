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卓榮泰批鄭麗文「言論玩火玩過頭」

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智鄭媁廖士鋒陳宥菘／連線報導

鄭習會」前天在北京登場，行政院長卓榮泰昨在桃園表示，中華民國的主權、台灣的前途與自由民主，變成國民黨主席鄭麗文拿去玩火的策略手法，不僅不利己更有損國家利益，這類言論實在玩火玩過了頭。國民黨反批，民進黨最怕台灣人發現和平不是不能談。

卓榮泰表示，國共兩黨有百年政治鬥爭，這次會面，國民黨的底氣完全不見；鄭麗文提出建立兩岸的和平制度，但回顧國共歷次談判，乃至於西藏、香港模式，最終證明，沒有實力的和平終告失敗。

卓榮泰說，鄭麗文高談「中華民族的偉大復興」這種中共的官方語言，落入中共將台灣和台海內化語境，是錯誤表態；台灣應該是世界的台灣，台灣海峽應是國際自由航行的通道，所謂不讓外力介入等言論，是向中共一面倒的策略，將使中華民國主權、台灣前途與國人的自由民主，變成鄭麗文玩火的手法；既不利己又有損國家的言論，實在是玩火玩過了頭。

陸委會副主委沈有忠昨出席一場座談會表示，和平絕不是「躺平」，更不是靠妥協來傷害國家主權。對於鄭習會後大陸可能推出惠台措施，他說，二○○五年連胡會以來，無論是農漁產品、觀光或陸客，對中共都是「隨時可放、隨時可收」的政治工具。

國民黨反批，把台灣安全當成政治鬥爭工具反覆操作，才是真正玩火，再次證明民進黨最怕的不是和平有風險，而是台灣人民發現，原來兩岸不是不能談，和平不是不能談，真正不敢談、不會談的，是民進黨自己。

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