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大陸若釋惠台政策 南部綠委憂衝擊選情

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

鄭習會」後，外界關注北京是否將釋出新一波惠台政策。民進黨評估雖然檯面上稱，基於脫離紅色供應鏈大趨勢不變、農漁產品過去被養套殺有前車之鑑等兩大原因，不擔心陸方惠台政策影響選情，但有中南部民進黨立委指出，台灣經濟目前呈現兩極化，農漁業外銷狀況近年欠佳，若陸方釋出利多政策，勢必仍將衝擊年底選情，政府要有對應出招。

黨政人士表示，有鑒於美國為首的自由民主陣營近年積極建構「非紅供應鏈」，台商資金撤離大陸市場的趨勢明顯，這並非幾項惠台政策就可逆轉，評估台資企業受影響程度有限。

至於農漁產品等一級產業，黨政人士表示，中國大陸已有多次不良紀錄，推出對台農漁產品免關稅措施，後來又因為政治理由說斷就斷，一來一往的折騰中，台灣農漁民慘遭養套殺；這些經驗都歷歷在目，相信這種不可持續、不可預期的惠台政策，台灣人民已更有警惕。

不過，一位農業縣綠委說，所謂台灣景氣史上最佳，其實都集中在科技業；農漁業近年尤其在外銷表現並不理想，很大一部分原因就是少了大陸市場，雖然農漁民也知道大陸市場伴隨風險，但其不可取代性確實存在。

民進黨立委指出，若真有哪個自由民主陣營市場，能吃下大陸流失的市場，讓農漁民無痛轉單，農漁民早就過去了；現實狀況就是做不到，陸方若在此時祭出優惠措施，對農漁民還是具有吸引力。

該綠委呼籲，賴政府應提出應對措施，而不是看著陸方打出惠台政策老招，卻依舊在基層能得分，進而助攻藍營選情；若政府能對農漁民提出對等的優惠補助政策，將有助於鞏固綠營士氣與民心。

鄭麗文 鄭習會

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