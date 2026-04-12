和平框架 張榮恭：兩岸23項協議是證明

國民黨主席鄭麗文在會晤中共總書記習近平時提到「兩岸和平制度化」，遭陸委會批是「一國兩制台灣方案」。國民黨副主席張榮恭表示，台灣和大陸之間有廿三項協議，民進黨執政後仍在實施，這些協議的存在就是代表兩岸關係和平發展的制度化；掌握行政主管人士若欠缺知識，對台灣社會很可惜。

張榮恭指出，陸委會與海基會的存在，本身就代表兩岸關係絕對不是「國與國關係」，否則賴清德總統絕對有權力立刻廢掉海陸兩會。所以，根據自己的法律體制來和大陸互動、推動兩岸和平，獲得的是「有尊嚴的和平」，不是賴總統所說的「低頭去握手」。

張榮恭說，兩岸目前有廿三項協議，都是國民黨執政時期所簽署，民進黨執政後，這些協議都在實施也沒有廢除，表示當時所簽署的協議，完全符合台灣利益。他說，類似的協議若能越來越多，更能保障和平。

張榮恭重申，擺在眼前的事實是，陸委會要不要這廿三項協議？類似的協議如果將來有，是不是對台灣有利？人民的眼睛是雪亮的，國民黨持續推動兩岸和平，關鍵是給台灣人民在有別於衝突的「和解」的選擇、有別於戰爭之外的「和平」的選擇。

張榮恭表示，這個和平框架的概念是彈性的、可以共同來充實的。因此，這樣新的概念可以在台灣社會大家討論，畢竟廿三項協議的存在本身就是一個證明。

對於陸委會表示，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴。鄭麗文昨天回應，「叫他們放輕鬆，不要這麼緊張。」國民黨副主席蕭旭岑也說，在野黨到大陸交流完全符合法令規範，不知陸委會為何要這樣說。