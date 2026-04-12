學者：川習會前 陸向美畫兩岸底線

鄭習會上，中共總書記習近平強調，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪分析，這不僅說給民進黨政府聽，更是講給美國、日本等「外部勢力」聽，某種程度也是在「川習會」前夕，向美方明確畫下底線。

張五岳接受本報採訪指出，這次鄭習會上沒有很直接談到「和平統一」，不見諸如「為國家謀統一、為民族謀復興」、「堅定不移的推進祖國統一進程」、「祖國統一歷史大勢不可阻擋」等字眼，可能的原因有二個，一方面是「統一」現在在台灣不是主流民意，不是多數民眾所認可，另一方面是考慮到國民黨與鄭麗文回台後處境，不希望「和平」主軸有不同解讀。

但他強調，北京對於統一問題是旗幟鮮明的。習近平雖然沒有直接談統一，迴避一些會讓台灣「望文生義」的詞，但仍從同根同源、中華文化、同屬一個中國，以及歷史、血緣等來闡述概念。