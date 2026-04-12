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陸媒：習近平提4個堅持 為新形勢兩岸關係指明方向
「鄭習會」落幕，央視「台海之聲」稱，習近平提出的「四個堅持」為新形勢下兩岸關係發展擘畫藍圖、指明方向。人民日報評論文章稱，「兩岸一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」
「台海之聲」文章稱，習近平的重要講話彰顯了深厚的民族家國情懷，飽含著對台灣同胞的深情厚意。兩岸同胞要以「四個堅持」為指引，凝聚起追求兩岸關係和平發展、促進兩岸交流合作的磅礴力量。
文章指出，大陸已經成功走出一條中國式現代化道路。相信會有愈來愈多台灣同胞正確認識大陸社會制度和發展道路，深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興，與大陸同胞一道，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。
「人民日報」昨天也發表署名「鍾一平」的評論文章指，國共兩黨加強交流對話，對於維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，具有重要意義，並稱「一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」
文章說，相互尊重、加強交流、深化融合，兩岸中國人有智慧、有能力解決好台灣問題，一定能推動兩岸關係向前發展。
文章指出，此次「習鄭會」釋放了一個重要信號，即在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，「中國人要幫中國人，我們歡迎任何有利於兩岸關係和平發展的主張，會盡力去做任何有利於兩岸關係和平發展的事。」
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