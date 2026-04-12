谷立言：台灣不需在對話與嚇阻間抉擇

鄭習會落幕，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日接受華視「三國演議」專訪表示，美國一貫立場是希望兩岸穩定來往，歡迎雙方這次的交流，期待北京能和台灣所有政黨（特別是民選領袖）保持溝通管道。他說，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。

一名美國國務院發言人表示，美國致力於維持台海和平穩定，對於解決兩岸分歧的最終解方不採取立場，並反對任何一方片面改變現狀；兩岸有意義的交流應聚焦在北京領導層和台灣民選政府間不設前提的對話，同時也包括與所有台灣政黨的互動；國務院也敦促北京停止在軍事、外交和經濟上對台施壓，並與台灣展開有意義的對話。

谷立言指出，歡迎這次雙方的交流，他期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道，避免誤會並穩定兩岸關係；美方更期待中國放棄對台灣的威脅或軍事壓力，這將有助於緩和兩岸的摩擦。

谷立言指出，美方雖然支持對話，不過對話不能取代嚇阻，兩者並不衝突，若有足夠的嚇阻能力，就會有助於比較平等的對話。他舉例，解決兩岸分歧的三種方法：對話、脅迫和戰爭，若台灣有足夠的嚇阻能力，就可拿掉戰爭的選項；若台灣的經濟、社會韌性夠堅強就無懼脅迫，所以美方希望台灣能有比較綜合的看法來面對兩岸的交流。

谷立言表示，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，更不需要在和平或戰力之間選擇，這些都是可以同時進行的。

對於各界擔憂川普訪中的「川習會」會不會影響台美關係或軍售？谷立言認為不必擔心，白宮已經說得很清楚，穩定的美中關係和友好的台美關係並不衝突，可以同時進行。他個人也認為，只要美中可以保持比較開放的溝通，也會有助於台海的穩定。