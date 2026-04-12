聽新聞
0:00 / 0:00

安定台海 袁健生：國民黨要走中美並進路線

聯合報／ 特派記者鄭媁／北京報導
國民黨主席鄭麗文（右）與連戰次子連勝武（左）昨天到北京香山碧雲寺旁，在連戰廿年前植栽的白皮松樹前合影。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文（右）與連戰次子連勝武（左）昨天到北京香山碧雲寺旁，在連戰廿年前植栽的白皮松樹前合影。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文訪團今將結束大陸行返台。國安會前秘書長蘇起指出，鄭麗文此行讓台海局勢安定下來，除了和平之外，她也讓台灣老百姓認識到，「愈有矛盾愈要溝通」的重要性。駐美前代表袁健生也說，中美並進是國民黨無庸置疑要走的路，鄭麗文接下來的訪美行就是很圓滿平衡的方向。

蘇起指出，川普政府對台灣施加壓力的五千億美元對美投資，占台灣年度ＧＤＰ約六成，對比日本與韓國面臨的相似要求，占各自ＧＤＰ比率僅約兩成上下。這四成的落差，正是歸因於台灣缺乏與北京的溝通管道，講白了就是「被美國吃定，你只能多付錢」。

他進一步推算，若台灣在兩岸之間維持暢通的協商渠道，同樣的政治壓力下，也許只需付出三千億美元，而這多出的兩千億美元，是為兩岸僵局所付的代價，這是馬上反映在人民口袋的，他看了很感慨，「心頭在滴血」。

蘇起說，鄭麗文此行等於是非常清楚的對照，國民黨把兩岸溝通做起來，台灣不會吃那麼大的虧；民眾也要了解到，台灣的命運愈來愈由美中兩強來決定，若在雙邊都能維持順暢的溝通管道，台灣可以參與美中決定。但若只跟一邊來往，只能讓他們決定的台灣未來。民進黨不跟大陸來往，最後的命運就是讓美中來決定。

蘇起認為，鄭麗文走的路很不容易，很佩服她有勇氣說該說的話，雖然可能逆風，但只要風向一變，也會成為順風，此行他對鄭的評價是很高的。

袁健生表示，鄭習會已釋放強烈訊息，告訴台灣、美國和全世界，對於和平的展望，此行提升了原來訪問的意義，不只限於兩岸，而是向全世界闡述如何維護和平的重要性。美國一定會對鄭習會在川習會前談什麼感到興趣，也會好奇鄭麗文又會如何和美國互動，使得訪美行更不能被忽略。

袁健生說，鄭麗文雖然是在野黨主席，但她有好的願景，帶領國民黨走向和平這條路，現在路已經走一半，「我預言一定走得通、也會走得很順利，」他也鼓勵鄭麗文，接下來的訪美能順利成行，就會是很圓滿平衡的方向。

鄭麗文 鄭習會 台海 北京 國民黨 國安會

延伸閱讀

美中台博弈／美中角力 鄭麗文訪陸「避險」之旅

鄭習會讓「門票變支票」 台學者：後續要看後續與美方互動

鄭麗文、習近平北京會面 陸學者：鄭習會將帶來兩岸關係發展新進程

聯合報社論／借力使力：台灣須藉美中新關係為戰爭解套

相關新聞

鄭習會後 大陸最快今天釋利多 鄭麗文盼擴大旅遊交流

國民黨主席鄭麗文今日結束訪陸行，她昨在北京飯店與中共北京市委書記尹力會見時提到，遺憾去年兩岸故宮百年院慶無法聯手舉辦活動，國民黨重新執政後一定要快速恢復兩岸故宮密切交流。她呼籲，兩黨加強史料檔案合作，以及加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。

和平框架 張榮恭：兩岸23項協議是證明

國民黨主席鄭麗文在會晤中共總書記習近平時提到「兩岸和平制度化」，遭陸委會批是「一國兩制台灣方案」。國民黨副主席張榮恭表示，台灣和大陸之間有廿三項協議，民進黨執政後仍在實施，這些協議的存在就是代表兩岸關係和平發展的制度化；掌握行政主管人士若欠缺知識，對台灣社會很可惜。

安定台海 袁健生：國民黨要走中美並進路線

國民黨主席鄭麗文訪團今將結束大陸行返台。國安會前秘書長蘇起指出，鄭麗文此行讓台海局勢安定下來，除了和平之外，她也讓台灣老百姓認識到，「愈有矛盾愈要溝通」的重要性。駐美前代表袁健生也說，中美並進是國民黨無庸置疑要走的路，鄭麗文接下來的訪美行就是很圓滿平衡的方向。

谷立言：台灣不需在對話與嚇阻間抉擇

鄭習會落幕，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨日接受華視「三國演議」專訪表示，美國一貫立場是希望兩岸穩定來往，歡迎雙方這次的交流，期待北京能和台灣所有政黨（特別是民選領袖）保持溝通管道。他說，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。

陸媒：習近平提4個堅持 為新形勢兩岸關係指明方向

「鄭習會」落幕，央視「台海之聲」稱，習近平提出的「四個堅持」為新形勢下兩岸關係發展擘畫藍圖、指明方向。人民日報評論文章稱，「兩岸一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」

學者：川習會前 陸向美畫兩岸底線

鄭習會上，中共總書記習近平強調，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪分析，這不僅說給民進黨政府聽，更是講給美國、日本等「外部勢力」聽，某種程度也是在「川習會」前夕，向美方明確畫下底線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。