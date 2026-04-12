安定台海 袁健生：國民黨要走中美並進路線

國民黨主席鄭麗文訪團今將結束大陸行返台。國安會前秘書長蘇起指出，鄭麗文此行讓台海局勢安定下來，除了和平之外，她也讓台灣老百姓認識到，「愈有矛盾愈要溝通」的重要性。駐美前代表袁健生也說，中美並進是國民黨無庸置疑要走的路，鄭麗文接下來的訪美行就是很圓滿平衡的方向。

蘇起指出，川普政府對台灣施加壓力的五千億美元對美投資，占台灣年度ＧＤＰ約六成，對比日本與韓國面臨的相似要求，占各自ＧＤＰ比率僅約兩成上下。這四成的落差，正是歸因於台灣缺乏與北京的溝通管道，講白了就是「被美國吃定，你只能多付錢」。

他進一步推算，若台灣在兩岸之間維持暢通的協商渠道，同樣的政治壓力下，也許只需付出三千億美元，而這多出的兩千億美元，是為兩岸僵局所付的代價，這是馬上反映在人民口袋的，他看了很感慨，「心頭在滴血」。

蘇起說，鄭麗文此行等於是非常清楚的對照，國民黨把兩岸溝通做起來，台灣不會吃那麼大的虧；民眾也要了解到，台灣的命運愈來愈由美中兩強來決定，若在雙邊都能維持順暢的溝通管道，台灣可以參與美中決定。但若只跟一邊來往，只能讓他們決定的台灣未來。民進黨不跟大陸來往，最後的命運就是讓美中來決定。

蘇起認為，鄭麗文走的路很不容易，很佩服她有勇氣說該說的話，雖然可能逆風，但只要風向一變，也會成為順風，此行他對鄭的評價是很高的。

袁健生表示，鄭習會已釋放強烈訊息，告訴台灣、美國和全世界，對於和平的展望，此行提升了原來訪問的意義，不只限於兩岸，而是向全世界闡述如何維護和平的重要性。美國一定會對鄭習會在川習會前談什麼感到興趣，也會好奇鄭麗文又會如何和美國互動，使得訪美行更不能被忽略。

袁健生說，鄭麗文雖然是在野黨主席，但她有好的願景，帶領國民黨走向和平這條路，現在路已經走一半，「我預言一定走得通、也會走得很順利，」他也鼓勵鄭麗文，接下來的訪美能順利成行，就會是很圓滿平衡的方向。