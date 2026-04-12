「鄭習會」落幕 陸媒：習擘畫兩岸藍圖

「鄭習會」落幕，大陸官媒紛紛發表時評分析兩岸關係，央視「台海之聲」稱，習近平提出的堅持以和平發展守護共同家園在內的「四個堅持」為新形勢下兩岸關係發展擘畫藍圖、指明方向。人民日報評論文章稱，「兩岸一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」

「台海之聲」的文章稱，習近平的重要講話彰顯深厚的民族家國情懷，飽含對台灣同胞深情厚意。兩岸同胞要以「四個堅持」為指引，凝聚追求兩岸關係和平發展、促進兩岸交流合作的磅礴力量。

人民日報評論文章指出，社會制度不同，不是搞分裂的藉口，更不應成為煽動對抗、歪曲認同的工具。

文章指出，此次「鄭習會」釋放了一個重要信號，即在堅持「九二共識」，「中國人要幫中國人，我們歡迎任何有利於兩岸關係和平發展的主張，會盡力去做任何有利於兩岸關係和平發展的事。」