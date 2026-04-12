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外媒看鄭習會 陸釋和緩訊號 習近平優先推動「接觸而非衝突」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
國民黨主席鄭麗文（前排左二）11日參訪北京故宮博物院，北京故宮博物院院長王旭東（前排左一）與國台辦主任宋濤（前排左三）陪同。國民黨／提供
國民黨主席鄭麗文（前排左二）11日參訪北京故宮博物院，北京故宮博物院院長王旭東（前排左一）與國台辦主任宋濤（前排左三）陪同。國民黨／提供

鄭習會10日在北京舉行，外媒引述專家指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項，並強調這是5月「川習會」前，習近平優先推動「接觸而非衝突」的訊號。CNN稱，台灣部分人士對於川普第二任期可能採取更具交易性、且以美國利益為核心的政策走向抱持戒心。

澳洲廣播公司（ABC）引述美國智庫大西洋理事會分析師宋文笛報導，在5月「川習會」前，國民黨主席鄭麗文此行可能有助舒緩台海議題引發的緊張，包含美國對台軍售。

日本時報表示，台灣議題料將在川習會占據重要地位，並引述華爾街日報上月指出，習近平盼藉與川普會晤，開始推動美國政策轉向北京立場，即兩岸某種形式的「統一」不可避免。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國事務主任蕭嫣然說，北京希望藉由這次的鄭習會，重新界定台灣和美國的政策選項，並將自己塑造為「和平促進者」，藉此說服川普，對「和平統一」表達開放態度或延後對台軍售，將有助管控緊張局勢。

CNN報導，鄭麗文將中國大陸之行定位為「促進和平的歷史性之旅」，但分析師指出，北京正試圖利用部分台灣人的疑慮，即川普僅將台灣視為美中更大博弈中的棋子，並不關注台灣長期發展。

英國衛報指出，根據蕭嫣然的說法，北京試圖讓台灣在如何確保自身未來問題上維持分歧，台灣對美國日益升高的懷疑情緒，也可能強化鄭麗文的論點，也就是相較於華府，更傾向北京的中國國民黨更有能力維持兩岸和平。

國際危機集團（ICG）資深分析師楊晧暐（William Yang）表示，中國希望藉鄭習會，「向川普展現其在台灣的盟友，在關鍵政策上與北京步調一致」，且北京「可能利用這種印象，影響川普對美國對台軍售的立場」，這預料將是習近平在川習會時提出的主要議題之一。

彭博資訊報導，對中國而言，鄭習會也向區域競爭對手日本傳遞訊號。

東海大學政治系教授張峻豪也指出，鄭麗文「可能成為北京向國際社群傳遞特定訊息的有用工具或棋子」。

德國之聲則說，習近平向台灣在野黨打和平牌，分析師指出，此舉可能意在川普，想讓華府軟化對台立場。

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