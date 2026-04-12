鄭習會後 大陸最快今天釋利多 鄭麗文盼擴大旅遊交流

國民黨主席鄭麗文今日結束訪陸行，她昨在北京飯店與中共北京市委書記尹力會見時提到，遺憾去年兩岸故宮百年院慶無法聯手舉辦活動，國民黨重新執政後一定要快速恢復兩岸故宮密切交流。她呼籲，兩黨加強史料檔案合作，以及加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。

「鄭習會」落幕，大陸官媒昨天紛紛發表時評分析兩岸關係，央視「台海之聲」稱，習近平提出的「四個堅持」為新形勢下兩岸關係發展擘畫藍圖、指明方向。

鄭：和平訊息清楚傳達全世界

鄭麗文也對尹力形容，「非常順利圓滿的完成了重要的會見，也把和平的訊息清楚的傳達到了全世界」。

外界關注中國大陸將釋出利多，國民黨副主席張榮恭昨透露，再等兩天看看大陸方面討論的結果。據了解，最快今天可望會有好消息，盤點過去大陸在會晤國民黨人士後釋出的利多項目，包含觀光旅遊、農漁產品、青年交流、文化交流及定點直航等，都被視為大陸可能端出的紅利。

綜整過去中共作法，針對旅遊，可能開放航點、開放部分省市陸客來台旅遊；擴大青年交流機制，農漁產品部分有關稅取消、讓檢疫政策恢復常態；文化交流包含合辦展覽、舉行論壇等活動；對台商提出含土地、廠房和補助等投資優惠；提升並促進台胞台青在大陸工作生活的政策。

陸若釋紅利 看我政府是否接受

熟悉兩岸觀光的旅遊業大老透露，有聽說中央台辦今將宣布會釋出兩岸旅遊利多，問題是，如果這是鄭麗文談出來的利多，民進黨政府怎麼可能會承認？旅行公會全聯會理事長吳盈良則表示，就算對岸釋出旅遊利多，但根本問題在於我方政府要不要接受、承認。

鄭麗文在北京參訪時多次傳遞兩岸交流的訊息。她說，「今天上午到香山碧雲寺，身為中國國民黨黨員，到北京一定要拜謁總理中山先生的衣冠塚，之後也到訪中關村，確實不虛此行」。

國民黨主席鄭麗文（前右三）昨天上午率國民黨訪問團，到北京香山碧雲寺拜謁孫中山先生衣冠塚。（新華社）

藉由會見尹力，鄭麗文提出三項期待。第一，希望兩黨之間關於黨史的檔案跟文物的交流全面深化跟推動。二是全力推廣兩岸文旅的交流。三是加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。鄭麗文提及北京多處景點，希望兩岸「擴大旅遊各方面的交流，也能有助於兩岸人民的心靈契合」。尹力則指出，京台科技論壇連續舉行了廿八次，「我們對於台胞在京的投資興業學習生活有系列的便利政策和措施，支持台企台胞在京展業發展」。

鄭麗文一行昨天下午參觀北京故宮，由中共中台辦主任宋濤陪同，北京故宮院長王旭東導覽。訪團一行今上午前往參觀小米汽車工廠，下午搭機返台。