快訊

毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

稱大量油輪正湧向美國 川普高喊：全球最優原油、來就能裝走

現場血跡斑斑…泰山翁在自家DIY修繕 砂輪機誤割大腿動脈送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會是和平訊號？習近平為5月川習會鋪路 外媒解析一次看

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
鄭習會10日在北京舉行，外媒指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項。法新社
鄭習會10日在北京舉行，外媒指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項。法新社

鄭習會10日在北京舉行，外媒引述專家指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項，並強調，這是5月「川習會」前，習近平優先推動「接觸而非衝突」的訊號。CNN稱，台灣部分人士對於川普第二任期可能採取更具交易性、且以美國利益為核心的政策走向抱持戒心。

澳洲廣播公司（ABC）引述美國智庫大西洋理事會分析師宋文笛報導，在5月「川習會」前，國民黨主席鄭麗文此行可能有助舒緩台海議題引發的緊張，包含美國對台軍售。

日本時報表示，台灣議題料將在川習會占據重要地位，並引述華爾街日報上月指出，習近平盼藉與川普會晤，開始推動美國政策轉向北京立場，即兩岸某種形式的「統一」不可避免。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國事務主任蕭嫣然說，北京希望藉由這次的鄭習會，重新界定台灣和美國的政策選項，並將自己塑造為「和平促進者」，藉此說服川普，對「和平統一」表達開放態度或延後對台軍售，將有助於管控緊張局勢。

CNN報導，鄭麗文將中國大陸之行定位為「促進和平的歷史性之旅」，但分析師指出，北京正試圖利用部分台灣人的疑慮，即川普僅將台灣視為美中更大博弈中的棋子，並不關注台灣長期發展。

英國衛報指出，根據蕭嫣然，北京試圖讓台灣在如何確保自身未來的問題上維持分歧，而台灣對美國日益升高的懷疑情緒，也可能強化鄭麗文的論點，也就是相較於華府，更傾向北京的中國國民黨，更有能力維持兩岸和平。

國際危機集團（ICG）資深分析師楊晧暐（William Yang）表示，中國希望藉鄭習會，「向川普展現其在台灣的盟友，在關鍵政策上與北京步調一致」，且北京「可能利用這種印象，影響川普對美國對台軍售的立場」，這預料將是習近平在川習會時提出的主要議題之一。

彭博資訊報導，對中國而言，鄭習會也向區域競爭對手日本傳遞訊號。東海大學政治系教授張峻豪也說，鄭麗文「可能成為北京向國際社群傳遞特定訊息讀有用工具或棋子」。

德國之聲則說，習近平向台灣在野黨打和平牌，分析師指出，此舉可能意在川普，想讓華府軟化對台立場。

鄭麗文 鄭習會 習近平 川習會 川普

延伸閱讀

為川習會鋪路？學者指中方藉鄭習會傳遞訊號 牽制川普打台灣牌

鄭習會後 美學者：國防特別預算拖延 華府疑慮仍在

北京川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警川普勿上當

經濟日報社論／在對話與風險之間：鄭習會的意義

相關新聞

鄭習會落幕 谷立言：台灣不必在對話與嚇阻之間抉擇

國共兩黨「鄭習會」落幕，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今天表示，美國一貫的立場就是希望兩岸穩定來往，有歡迎這次雙方的交流，不過也期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道。他並強調，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。

鄭習會是和平訊號？習近平為5月川習會鋪路 外媒解析一次看

鄭習會10日在北京舉行，外媒引述專家指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項，並強調，這是5月「川習會」前，習近平優先推動「接觸而非衝突」的訊號。CNN稱，台灣部分人士對於川普第二任期可能採取更具交易性、且以美國利益為核心的政策走向抱持戒心。

【重磅快評】當鄭麗文做了賴清德該做的事

時隔十年，國民黨主席鄭麗文這趟大陸行，不僅在中共總書記習近平面前提了「中華民國」，其主要訴求：要和平、要發展，台灣希望加入國際組織，都獲得習近平正面回應。相較之下，賴清德總統在選舉前曾說要請習近平喝珍珠奶茶，吃蝦仁飯，選上總統後，卻只剩下買武器備戰，並關閉所有和大陸溝通的管道，陸委會、海基會皆形同虛設。兩岸在毫無溝通的情況下更容易擦槍走火，這跟台灣人民要的和平完全背道而馳。

參訪中關村 鄭麗文獲「機械手」當伴手禮

國民黨主席鄭麗文率領訪問團今上午到北京中關村，參訪自主創新示範區展示中心，並與兩岸多位青創企業家座談交流。在參觀「靈心巧手」時，鄭麗文看到「機械手」顯得十分開心，聽聞廠商說可以帶回去還直呼「真的嗎？」笑稱要送給左撇子的先生，廠商聽聞隨即補贈另隻右手，讓鄭提伴手禮回台。

鄭習會意涵遠超兩岸 蘇起：向世界傳達台海不必擔心

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平昨上午會晤，此次隨團訪問大陸的中央評議會主席團主席、國安會前秘書長蘇起接受中評社訪問表示，此次國共兩黨領導人的會面與發言，對外釋放明確訊號，即台海局勢不必過度擔心。

習近平稱「歡迎台灣農漁產品」 農業部籲遵守國際規範盡速恢復輸入

中國國家主席習近平昨會見國民黨主席鄭麗文時，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。對此，農業部今表示，中國近年多次以不符合國際規範與科學原則為由，禁止多項台灣農產品輸入，呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，盡速恢復台灣農產品輸入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。