參訪中關村 鄭麗文獲「機械手」當伴手禮

國民黨主席鄭麗文率領訪問團今上午到北京中關村，參訪自主創新示範區展示中心，並與兩岸多位青創企業家座談交流。在參觀「靈心巧手」時，鄭麗文看到「機械手」顯得十分開心，聽聞廠商說可以帶回去還直呼「真的嗎？」笑稱要送給左撇子的先生，廠商聽聞隨即補贈另隻右手，讓鄭提伴手禮回台。

鄭麗文表示，知道要來大陸訪問後，她特別要求安排兩個北京行程，一個是參訪中小學的AI教育，另個就是中關村與年輕新創的企業家座談，所以非常感謝台辦安排，真是不虛此行。

鄭麗文說，她剛去英國劍橋大學念書時，當時微軟決定要在劍橋大學大規模投資。當時微軟老闆說，因為全世界最聰明的大腦在劍橋，她今天把這句話送給海淀區、中關村。媒體問到，是否會到深圳考察科技產業時，鄭麗文笑答「我當然想！」

鄭麗文說，台灣過去曾有傲視全球的護國神山，但下一個護國神山在哪裡？將創新跟科技結合，可以讓大陸快速超越中等收入陷阱，更可以讓台灣產業全面升級；兩岸「強強聯手」，不止解決兩岸面臨的問題，更可以造福全人類。

今天與談的青創企業家，包括來自台灣的晶華寶島眼鏡有限公司董事長、北京台資企業協會會長陳文銷；中關村上市公司協會秘書長、北京台協海淀聯誼會副會長郭偉瓊；海峽之星產業加速器總經理許雨婕；劑泰科技（北京）股份有限公司聯合創始人賴才達等；以及大陸當地的北京智譜華章科技股份有限公司董事長劉德兵；北京銀河通用機器人股份有限公司首席科學家弋力；北京術銳機器人股份有限公司創始人、董事長徐凱；北京行者無疆科技有限公司首席財務官張卓；北京微納星空科技股份有限公司聯合創始人、董事長兼總經理高恩宇；靈心巧手（北京）科技有限公司聯合創始人、副總裁左家平等。