快訊

美伊周末談判 將導致油價暴跌或狂飆？3種可能情境曝光

撐不住！油價不堪負荷 國泰航空宣布5月中旬起減2%客運航班

不是燒紙紮！百萬賓士掛「8888車牌」當陪葬品 剛入土就被挖出

聽新聞
0:00 / 0:00

參訪中關村 鄭麗文獲「機械手」當伴手禮

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文率領訪問團今上午到北京中關村參訪自主創新示範區展示中心。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文率領訪問團今上午到北京中關村參訪自主創新示範區展示中心。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文率領訪問團今上午到北京中關村，參訪自主創新示範區展示中心，並與兩岸多位青創企業家座談交流。在參觀「靈心巧手」時，鄭麗文看到「機械手」顯得十分開心，聽聞廠商說可以帶回去還直呼「真的嗎？」笑稱要送給左撇子的先生，廠商聽聞隨即補贈另隻右手，讓鄭提伴手禮回台。

鄭麗文表示，知道要來大陸訪問後，她特別要求安排兩個北京行程，一個是參訪中小學的AI教育，另個就是中關村與年輕新創的企業家座談，所以非常感謝台辦安排，真是不虛此行。

鄭麗文說，她剛去英國劍橋大學念書時，當時微軟決定要在劍橋大學大規模投資。當時微軟老闆說，因為全世界最聰明的大腦在劍橋，她今天把這句話送給海淀區、中關村。媒體問到，是否會到深圳考察科技產業時，鄭麗文笑答「我當然想！」

鄭麗文說，台灣過去曾有傲視全球的護國神山，但下一個護國神山在哪裡？將創新跟科技結合，可以讓大陸快速超越中等收入陷阱，更可以讓台灣產業全面升級；兩岸「強強聯手」，不止解決兩岸面臨的問題，更可以造福全人類。

今天與談的青創企業家，包括來自台灣的晶華寶島眼鏡有限公司董事長、北京台資企業協會會長陳文銷；中關村上市公司協會秘書長、北京台協海淀聯誼會副會長郭偉瓊；海峽之星產業加速器總經理許雨婕；劑泰科技（北京）股份有限公司聯合創始人賴才達等；以及大陸當地的北京智譜華章科技股份有限公司董事長劉德兵；北京銀河通用機器人股份有限公司首席科學家弋力；北京術銳機器人股份有限公司創始人、董事長徐凱；北京行者無疆科技有限公司首席財務官張卓；北京微納星空科技股份有限公司聯合創始人、董事長兼總經理高恩宇；靈心巧手（北京）科技有限公司聯合創始人、副總裁左家平等。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

會北京市委書記 鄭麗文：國民黨重返執政一定恢復兩岸故宮交流

參觀北京國家大劇院 鄭麗文讚演出永生難忘

鄭麗文參訪大陸頂尖高中「清華附中」看學生操作機器人

習近平握手鄭麗文：「兩岸同胞都是中國人」

相關新聞

鄭習會落幕 谷立言：台灣不必在對話與嚇阻之間抉擇

國共兩黨「鄭習會」落幕，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今天表示，美國一貫的立場就是希望兩岸穩定來往，有歡迎這次雙方的交流，不過也期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道。他並強調，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。

【重磅快評】當鄭麗文做了賴清德該做的事

時隔十年，國民黨主席鄭麗文這趟大陸行，不僅在中共總書記習近平面前提了「中華民國」，其主要訴求：要和平、要發展，台灣希望加入國際組織，都獲得習近平正面回應。相較之下，賴清德總統在選舉前曾說要請習近平喝珍珠奶茶，吃蝦仁飯，選上總統後，卻只剩下買武器備戰，並關閉所有和大陸溝通的管道，陸委會、海基會皆形同虛設。兩岸在毫無溝通的情況下更容易擦槍走火，這跟台灣人民要的和平完全背道而馳。

參訪中關村 鄭麗文獲「機械手」當伴手禮

國民黨主席鄭麗文率領訪問團今上午到北京中關村，參訪自主創新示範區展示中心，並與兩岸多位青創企業家座談交流。在參觀「靈心巧手」時，鄭麗文看到「機械手」顯得十分開心，聽聞廠商說可以帶回去還直呼「真的嗎？」笑稱要送給左撇子的先生，廠商聽聞隨即補贈另隻右手，讓鄭提伴手禮回台。

鄭習會意涵遠超兩岸 蘇起：向世界傳達台海不必擔心

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平昨上午會晤，此次隨團訪問大陸的中央評議會主席團主席、國安會前秘書長蘇起接受中評社訪問表示，此次國共兩黨領導人的會面與發言，對外釋放明確訊號，即台海局勢不必過度擔心。

習近平稱「歡迎台灣農漁產品」 農業部籲遵守國際規範盡速恢復輸入

中國國家主席習近平昨會見國民黨主席鄭麗文時，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。對此，農業部今表示，中國近年多次以不符合國際規範與科學原則為由，禁止多項台灣農產品輸入，呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，盡速恢復台灣農產品輸入。

習近平罕見放軟 鄭習會後「神祕紅利」引發想像

眾所矚目的「鄭習會」昨天落幕，國民黨主席鄭麗文提出，期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因；中共總書記習近平在會見中提出包括堅持以和平發展守護共同家園在內的4點意見。黨內高層事先沙盤推演，即研判習此行談話調性放軟，不會觸及「和平統一」，同時，在雙方默契上，也會樂見陸方釋出重大善意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。