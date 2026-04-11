鄭習會意涵遠超兩岸 蘇起：向世界傳達台海不必擔心

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平昨上午會晤，此次隨團訪問大陸的中央評議會主席團主席、國安會前秘書長蘇起接受中評社訪問表示，此次國共兩黨領導人的會面與發言，對外釋放明確訊號，即台海局勢不必過度擔心。

「鄭習會」昨上午登場，二人均強調兩岸和平重要性，並重申九二共識、反對台獨等。蘇起表示，只見兩岸層面，是低估此次會面的意義，當前國際局勢因美國政策出現重大轉變，美國總統川普相關政策走向使全球和平、安定都受到傷害，主要表現在局部區域衝突，例如伊朗、烏克蘭和加薩的戰爭都還在持續，另也來自於美國在關稅、經濟政策上的反覆與不確定，使全球整體環境陷入不安。

蘇起表示，全世界都需要和平與安定，台海問題更是如此，國際社會普遍認為，一旦台海發生衝突，嚴重程度將超過現有戰事的發生，影響更為深遠，原因在於台海牽動的是全球經濟最發達的東亞地區； 在國際普遍擔憂台海可能出事的氛圍下，此次國共兩黨領導人的會面與發言，對外釋放明確訊號，即台海局勢不必過度擔心，這是此次會面傳達的核心意涵。

蘇起表示，作為台灣最大的在野黨，若國民黨能在台灣內部發揮穩定作用，台海情勢就較不易出現風險，能使東亞地區的和平與安定得以維持，進而穩定整體國際格局。

蘇起分析，透過這樣的互動，不僅使中國大陸在國際上的角色更加突出，台灣角色相對凸顯，就會變成美國破壞世界秩序，中國大陸穩定世界秩序。

鄭麗文、習近平均提及九二共識。蘇起說，過去幾年九二共識在台灣社會被汙名化，連國民黨內部也敏感，不少人不敢再提；此次鄭麗文選擇公開強調九二共識，展現相當膽識。他說，九二共識本質上是一座橋，是兩岸之間溝通的橋樑。

蘇起說，九二共識出現前，國共已建立包含辜汪會談在內的互動基礎；九二共識更重要的功能是，提供後續政治互信的橋樑，但民進黨並未接受，等同於不願與大陸建立這樣的橋樑。