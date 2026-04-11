快訊

年輕人戴「1配飾」顯得很老氣？一票網友搖頭：好看又有質感

重返非洲豬瘟非疫國短短3天 新加坡首先恢復台灣生鮮豬肉輸銷

要不到生水餃暴走！三重婦大鬧八方雲集 意外揪出老公是通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會落幕 谷立言：台灣不必在對話與嚇阻之間抉擇

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處⻑谷立言。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
美國在台協會（AIT）處⻑谷立言。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

國共兩黨「鄭習會」落幕，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今天表示，美國一貫的立場就是希望兩岸穩定來往，有歡迎這次雙方的交流，不過也期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道。他並強調，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。

谷立言今天接受國內電視媒體專訪，對於鄭習會，谷立言重申，美國一貫的政策和立場就是希望兩岸穩定來往、支持各種交流，歡迎這次雙方的交流，但是也期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道來避免誤會，穩定兩岸關係。谷立言說，美方更期待中國放棄對台灣的威脅或軍事壓力，這將有助於緩和兩岸的摩擦。

他並指出，美方雖然支持對話，不過對話不能取代嚇阻，他強調兩者並不衝突，若有足夠的嚇阻能力，就會有助於比較平等的對話。

他舉例，解決兩岸分歧的3種方法：對話、脅迫和戰爭，若台灣有足夠的嚇阻能力，就可拿掉戰爭的選項；若台灣的經濟、社會韌性夠堅強就無懼脅迫，所以美方希望台灣能有比較綜合的（comprehensive）看法來面對兩岸的交流。

谷立言強調，在這個議題上，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，更不需要選擇和平或戰力，這些都是可以同時進行的。

對於各界擔憂川普訪中的「川習會」會不會影響台美關係或軍售？谷立言認為不必擔心，白宮已經說得很清楚，穩定的美中關係和友好的台美關係並不衝突，可以同時進行。他個人也認為，只要美中可以保持比較開放的溝通，也會有助於台海的穩定。希望台灣看到美中高峰會是避免誤會衝突、加強關係。

谷立言並表示，白宮已經重申，美國一貫的對台政策是基於三項公報、台灣關係法和六項保證，沒有改變，這也是美國國會和行政部門的共識。

鄭麗文 鄭習會 谷立言 白宮 台灣 AIT

延伸閱讀

鄭習會落幕 美國務院：敦促北京與台展開有意義對話

鄭麗文喊出「兩岸和平制度化」 習近平：和平彌足珍貴

經濟日報社論／在對話與風險之間：鄭習會的意義

AIT：兩岸交流應聚焦與民選政府不設前提對話

相關新聞

鄭習會落幕 谷立言：台灣不必在對話與嚇阻之間抉擇

國共兩黨「鄭習會」落幕，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今天表示，美國一貫的立場就是希望兩岸穩定來往，有歡迎這次雙方的交流，不過也期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道。他並強調，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。

回嗆卓揆「玩過頭」說 國民黨：民進黨最怕台灣人發現和平不是不能談

行政院長卓榮泰批評國共兩黨會談「沒了底氣」，並指推動兩岸和平制度化是「玩火玩過頭」。國民黨今質疑，卓榮泰這番話，說穿了還是民進黨老招，自己處理不了兩岸，就先抹紅別人；自己拿不出辦法，就把和平講成危險。真正把台灣推向險境的，不是主張避戰、對話的人，而是執政多年，卻只會不斷升高對立、製造敵意的民進黨政府。

鄭習會意涵遠超兩岸 蘇起：向世界傳達台海不必擔心

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平昨上午會晤，此次隨團訪問大陸的中央評議會主席團主席、國安會前秘書長蘇起接受中評社訪問表示，此次國共兩黨領導人的會面與發言，對外釋放明確訊號，即台海局勢不必過度擔心。

習近平稱「歡迎台灣農漁產品」 農業部籲遵守國際規範盡速恢復輸入

中國國家主席習近平昨會見國民黨主席鄭麗文時，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。對此，農業部今表示，中國近年多次以不符合國際規範與科學原則為由，禁止多項台灣農產品輸入，呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，盡速恢復台灣農產品輸入。

習近平罕見放軟 鄭習會後「神祕紅利」引發想像

眾所矚目的「鄭習會」昨天落幕，國民黨主席鄭麗文提出，期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因；中共總書記習近平在會見中提出包括堅持以和平發展守護共同家園在內的4點意見。黨內高層事先沙盤推演，即研判習此行談話調性放軟，不會觸及「和平統一」，同時，在雙方默契上，也會樂見陸方釋出重大善意。

【重磅快評】當鄭麗文做了賴清德該做的事

時隔十年，國民黨主席鄭麗文這趟大陸行，不僅在中共總書記習近平面前提了「中華民國」，其主要訴求：要和平、要發展，台灣希望加入國際組織，都獲得習近平正面回應。相較之下，賴清德總統在選舉前曾說要請習近平喝珍珠奶茶，吃蝦仁飯，選上總統後，卻只剩下買武器備戰，並關閉所有和大陸溝通的管道，陸委會、海基會皆形同虛設。兩岸在毫無溝通的情況下更容易擦槍走火，這跟台灣人民要的和平完全背道而馳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。