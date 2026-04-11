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為川習會鋪路？學者指中方藉鄭習會傳遞訊號 牽制川普打台灣牌

中央社／ 台北11日電
中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文於10日在北京會面。 歐新社
中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文於10日在北京會面。 歐新社

中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文於10日在北京會面。學者林泉忠向中央社表示，中方意在藉由「鄭習會」向將於5月訪中的美國總統川普傳遞訊號：台灣內部存在一股不可忽視的力量支持習近平的對台政策，以此牽制可能打「台灣牌」的川普。

習近平與鄭麗文會面期間，兩人都提到要堅持「九二共識」與反對台獨的政治立場，雙方並大篇幅闡述「中華民族」。

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠向中央社表示，北京邀請鄭麗文訪中與習近平會面具有多重意圖，其中之一是向國際社會，尤其是將於5月訪中的川普釋出訊息。

林泉忠表示，美中之間最重要是台灣議題，預料川普訪中時會利用台灣議題與習近平討價還價。而鄭麗文與習近平「共同演出了一套表面上很合拍的戲」，雙方將「九二共識」及「反台獨」清晰地作為最核心的共同語言。

林泉忠表示，中方意在藉由「鄭習會」向川普傳遞訊號，就是台灣內部存在一股不可忽視的力量支持習近平的對台政策，以及兩岸有共同價值及理念，以此牽制可能打「台灣牌」的川普。

林泉忠又表示，習近平於2019年「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出五條，包括探索「兩制」台灣方案、堅持一個中國原則，之後對台政策沒有變化，而兩岸關係則陷入「冷冰冰」的狀態。中方希望藉事隔10年國民黨主席再訪中打破現狀。不過林泉忠指出，鄭麗文的路線在台灣實際上並未獲得廣泛支持。

鄭麗文赴中山陵後發表談話，提到當年日本的軍國主義、對台灣殖民統治，及台灣抗日經歷等。

林泉忠表示，對於鄭麗文在拜謁孫中山後發表此番言論感到意外，因為孫中山並非鮮明的反日象徵，其領導的辛亥革命曾獲得日本大力支持。他認為鄭的言論旨在為隨後的「鄭習會」鋪路；日本媒體也認為，鄭麗文的談話內容是為了迎合北京。

林泉忠表示，鄭麗文本身並非反日，去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事說」後，鄭麗文沒有清晰地表達批評。鄭麗文此次談話著重日本歷史而非現狀，顯然是為了獲得北京認可的同時，又對日本「留有餘地」。

林泉忠表示，鄭麗文之後可能訪美，也有機會訪日；日本政府預計會表示歡迎，所以鄭麗文在日本議題上不至於完全傾向北京。

林泉忠表示，中方試圖藉「鄭習會」改變台灣內部的輿論方向、牽制民進黨政府，甚至影響今年底的九合一選舉及2028年的總統選舉，鄭麗文對此應也抱有期望。但參照2015年時任台灣總統馬英九與習近平會面，蔡英文仍於2016年的總統選舉勝出的經驗，認為「鄭習會」對台灣選情的實際影響恐怕有限。

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