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【即時短評】從馬場町到鄭習會 鄭麗文的和平戰略圖像

聯合報／ 記者／曹鈞皓
4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文。鄭麗文在鄭習會後記者會拋出一句耐人尋味的話：「國民黨必須擔負重責大任，化解國共之間的恩怨情仇。」（新華社）
4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文。鄭麗文在鄭習會後記者會拋出一句耐人尋味的話：「國民黨必須擔負重責大任，化解國共之間的恩怨情仇。」（新華社）

鄭麗文鄭習會後記者會拋出一句耐人尋味的話：「國民黨必須擔負重責大任，化解國共之間的恩怨情仇。」若將此言與她甫上任國民黨主席時，前往馬場町參與白色恐怖左翼政治受難者（其中包括共諜）秋祭、釋出國共和解訊號的舉動連結來看，這並非即興之語，而是一條脈絡清晰、步步推進的政治構想。

這套構想的核心，在於重新界定兩岸問題的本質。對鄭麗文而言，兩岸分裂並非單純的國際政治問題，而是國共內戰的歷史延續；既然如此，解方也不應仰賴外部力量，而應回到「中國人自己處理」的軸線上。從清理歷史恩怨出發，經由國共和解，進一步排除外力干預，最終鋪陳出一條通往兩岸和平發展乃至統合的路徑，這正是她試圖建立的戰略敘事。

然而，理念可以一以貫之，政治現實卻未必順遂。這套論述一旦具體化，首先面對的考驗，正來自國民黨內部。

長期以來，國民黨內部至少存在兩條潛在路線。一是認為在當前國際格局下，維繫與美國的關係，是確保台灣安全不可或缺的支柱；另一則是強調兩岸交流與歷史連結，主張透過對話降低衝突風險。鄭麗文的路線顯然更超越後者，甚至進一步將「台海不成為外力介入的棋盤」納入論述核心。

問題在於，面對這樣的表述，國民黨內部分人士勢必心存疑慮；他們未必反對兩岸交流，但對於將兩岸問題內部化、甚至淡化為「外部力量」的定位恐難以認同。

黨內另一股更為現實的力量，則是在意「選舉加分或減分」者；他們未必有鮮明的兩岸理念，只在乎對選票的影響。「兩岸都是中國人」、「反對外力介入」等語句進入選戰，是否會引發中間選民不安、被貼上「傾中」標籤？鄭麗文試圖以長線歷史觀重塑兩岸敘事，但在選舉政治裡，將立即反映在支持度。當理念與選票出現互相拉扯的張力，國民黨內部能否形成共識？更大的考驗在於台灣社會的接受度，若將兩岸問題重新框定為「中國人內部事務」，主流民意的考驗勢必非常巨大。

此外，「台海不成為外力介入的棋盤」之論述也面臨類似困境。在國際現實下，對有些台灣民意而言，外部力量不僅是「干預者」，更是安全保障的靠山。鄭麗文「不讓台灣繼續當外力棋子」的路線，既是一種戰略嘗試，也是一場高風險的政治實驗。

對國民黨及鄭麗文而言，真正的難題在於能否將這套「長線構想」，轉化為一套既不失選舉競爭力、又能維持內部團結的政策語言？若能在和平與安全、歷史與現實之間取得平衡，這條一以貫之的路徑，就不致在選戰壓力下崩塌。

從馬場町到鄭習會，鄭麗文擘畫的圖像愈來愈清晰。執政的民進黨從來就不在這幅畫作的構圖裡；但扣除鄭麗文，「其他的國民黨」究竟是要協力完成這幅鴻圖巨作，還是在一旁冷眼旁觀、自顧自地往臉上抹自己喜歡的油彩？不但大家都在看，也逃不過春秋之筆的評說。

鄭麗文 鄭習會

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