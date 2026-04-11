蕭美琴：沒有一個面臨威脅的國家是透過弱化自己來取得和平

副總統蕭美琴參加企業女子壘球聯賽開幕儀式前接受媒體訪問表示，沒有一個面臨威脅和打壓的國家是透過弱化自己來取得和平，呼籲朝野共同支持軍事預算；她也說，與對岸的對話必須是在對等尊嚴的前提之下，而穩定的兩岸關係必須基於對等尊嚴與對岸放棄以武力威脅台灣。

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平10日會晤，一名美國在台協會（AIT）發言人在鄭習會後表示，美國支持兩岸對話，期待兩岸分歧能以和平的、非脅迫的，且為兩岸人民都能接受的方式解決；有意義的兩岸交流，應該聚焦在北京領導階層和台灣民選政府以不設前提的方式對話，同時也包含與台灣其他各黨派的往來。

蕭美琴今天（11日）表示，這是美國的一貫立場，也是我方的主張，期盼在對等尊嚴的前提下有對話機會；很遺憾的是，對岸透過武力脅迫和灰色地帶的壓力，要讓中華民國消失。

蕭美琴表示，相信所有國人都希望中華民國在國際有參與空間，也希望台海穩定並獲得和平；真正的和平來自於實力，台灣需要建構自我防衛能力。

有媒體詢問傳聞中方要求在野黨延宕軍購特別預算的審查到川習會後，蕭美琴表示，歷史上沒有一個面臨威脅和打壓的國家，是透過弱化自己來取得和平；台灣一定要強化自己的實力，她呼籲朝野支持軍事預算，支持台灣的防衛能力。