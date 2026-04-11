快訊

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

以為在睡覺！「高雄2線3星警官」家人喊吃午飯才知他猝死

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴：沒有一個面臨威脅的國家是透過弱化自己來取得和平

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴（中）今天受邀為企業女子壘球聯賽開幕式開球。記者劉肇育／攝影
副總統蕭美琴（中）今天受邀為企業女子壘球聯賽開幕式開球。記者劉肇育／攝影

副總統蕭美琴參加企業女子壘球聯賽開幕儀式前接受媒體訪問表示，沒有一個面臨威脅和打壓的國家是透過弱化自己來取得和平，呼籲朝野共同支持軍事預算；她也說，與對岸的對話必須是在對等尊嚴的前提之下，而穩定的兩岸關係必須基於對等尊嚴與對岸放棄以武力威脅台灣。

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平10日會晤，一名美國在台協會（AIT）發言人在鄭習會後表示，美國支持兩岸對話，期待兩岸分歧能以和平的、非脅迫的，且為兩岸人民都能接受的方式解決；有意義的兩岸交流，應該聚焦在北京領導階層和台灣民選政府以不設前提的方式對話，同時也包含與台灣其他各黨派的往來。

蕭美琴今天（11日）表示，這是美國的一貫立場，也是我方的主張，期盼在對等尊嚴的前提下有對話機會；很遺憾的是，對岸透過武力脅迫和灰色地帶的壓力，要讓中華民國消失。

蕭美琴表示，相信所有國人都希望中華民國在國際有參與空間，也希望台海穩定並獲得和平；真正的和平來自於實力，台灣需要建構自我防衛能力。

有媒體詢問傳聞中方要求在野黨延宕軍購特別預算的審查到川習會後，蕭美琴表示，歷史上沒有一個面臨威脅和打壓的國家，是透過弱化自己來取得和平；台灣一定要強化自己的實力，她呼籲朝野支持軍事預算，支持台灣的防衛能力。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

鄭習會落幕 美國務院：敦促北京與台展開有意義對話

AIT：兩岸交流應聚焦與民選政府不設前提對話

賴總統批鄭習會「向威權妥協沒和平」

回應鄭習會 陸委會6點聲明：鄭麗文提出的和平框架就是「統一框架」

相關新聞

批「鄭習會」會面失衡 卓榮泰：國民黨玩火過頭、底氣全失

行政院長卓榮泰今早出席「國道1號甲線新建工程」動土典禮時，針對昨天「鄭習會」發表嚴正立場。他指出，國共兩黨歷經百年政治鬥爭，此次會面國民黨底氣全失，重砲批評鄭麗文的相關論述與立場言論是不利己又有損國家的「玩火」行為。

鄭習會 央視：習近平提「四個堅持」為兩岸關係指明方向

中共中央總書記習近平10日上午在北京會見國民黨主席鄭麗文，大陸中央廣播電視總《台海之聲》就此發表「海峽時評」指出，習近平提出「堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興」的重要論述，為新形勢下兩岸關係發展擘畫藍圖、指明方向。

影／批鄭習會替一個中國背書 賴瑞隆：中華民國在哪？

國民黨主席鄭麗文赴北京與習近平會面，參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今對此表達遺憾，認為鄭麗文未見替中華民國發聲，反而一再落入「一中原則」論述框架，對台灣整體處境不利。

蕭美琴：沒有一個面臨威脅的國家是透過弱化自己來取得和平

副總統蕭美琴參加企業女子壘球聯賽開幕儀式前接受媒體訪問表示，沒有一個面臨威脅和打壓的國家是透過弱化自己來取得和平，呼籲朝野共同支持軍事預算；她也說，與對岸的對話必須是在對等尊嚴的前提之下，而穩定的兩岸關係必須基於對等尊嚴與對岸放棄以武力威脅台灣。

鄭麗文提台灣加入國際組織 習近平：什麼事情都可商量

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會談中提及，期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間。鄭麗文會後表示，習近平的回應非常正面，除了強調兩岸有同樣的根源，只要大家心靈契合，「什麼事情都可以商量」，會高度重視、也會積極考慮，「樁樁件件都可以全面積極地研究、配合與促成」。

回嗆卓揆「玩過頭」說 國民黨：民進黨最怕台灣人發現和平不是不能談

行政院長卓榮泰批評國共兩黨會談「沒了底氣」，並指推動兩岸和平制度化是「玩火玩過頭」。國民黨今質疑，卓榮泰這番話，說穿了還是民進黨老招，自己處理不了兩岸，就先抹紅別人；自己拿不出辦法，就把和平講成危險。真正把台灣推向險境的，不是主張避戰、對話的人，而是執政多年，卻只會不斷升高對立、製造敵意的民進黨政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。