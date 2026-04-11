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回嗆卓揆「玩過頭」說 國民黨：民進黨最怕台灣人發現和平不是不能談

聯合報／ 記者鄭媁／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文率團今日上午前往北京香山碧雲寺國父孫中山紀念堂拜謁國民黨總理、國父孫中山先生衣冠塚。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文率團今日上午前往北京香山碧雲寺國父孫中山紀念堂拜謁國民黨總理、國父孫中山先生衣冠塚。圖／國民黨提供

行政院長卓榮泰批評國共兩黨會談「沒了底氣」，並指推動兩岸和平制度化是「玩火玩過頭」。國民黨今質疑，卓榮泰這番話，說穿了還是民進黨老招，自己處理不了兩岸，就先抹紅別人；自己拿不出辦法，就把和平講成危險。真正把台灣推向險境的，不是主張避戰、對話的人，而是執政多年，卻只會不斷升高對立、製造敵意的民進黨政府。

國民黨指出，所謂兩岸和平制度化，就是透過制度安排降低誤判風險，讓台灣少一分衝突、多一分穩定。這不是「玩火」，而是避戰。反倒是民進黨一邊把制度化和平抹成危險，一邊又對兩岸現有23項協議一項都不敢廢，這才是真正的自打嘴巴。

國民黨質疑，若照卓榮泰的說法，這23項協議難道也都是「玩火」？如果真是玩火，民進黨為什麼執政到現在還繼續留著？嘴巴罵得很兇，制度照樣沿用，難道不是自相矛盾、自打嘴巴？

國民黨強調，卓榮泰把「和平」直接扣上「玩火玩過頭」的帽子，才真的是把話說過頭。拿香港、西藏硬套台灣，拿恐嚇代替論述，除了暴露民進黨對兩岸問題束手無策，也再次證明民進黨最怕的，不是和平有風險，而是台灣人民發現，「原來兩岸不是不能談，和平不是不能談，真正不敢談、不會談的，是民進黨自己」。

國民黨表示，奉勸卓榮泰少一點政治口水，多一點現實感；不要把對話都抹成投降，不要把和平都講成玩火。把台灣安全當成政治鬥爭工具反覆操作，這才是真正玩火，而且早就玩過頭了。

鄭麗文 鄭習會

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