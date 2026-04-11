鄭麗文喊兩岸共探CPTPP 邱志偉：替北京鋪路傷害台灣

國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平「鄭習會」落幕，鄭麗文提出，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。民進黨立委邱志偉今天表示，中國不符CPTPP的高標準，因此台灣應避免被綁在一起，如今鄭無異是替北京鋪路，恐使國際誤判台灣立場、甚至影響台灣入會時機，應向國人道歉。

邱志偉分析，從會面安排、接待形式到公開談話內容來看，這場鄭習會不僅毫無對等可言，更可說是國民黨歷任主席訪中過程中，待遇最差、立場最軟、用語最貼近中共語境的一次會面。整體表現不僅未替台灣爭取尊嚴與空間，反而處處自我矮化，甚至釋放錯誤政治訊號，令人高度憂心。

邱志偉說，真正令人憤怒的，是鄭麗文提到兩岸可共同探索台灣加入RCEP及CPTPP，充分暴露其對國際經貿架構缺乏基本常識。尤其CPTPP是高標準經貿架構，中國不符其高標準。鄭麗文主動將台灣入會與兩岸共同探索掛勾，不僅錯誤，更可能對台灣爭取加入CPTPP造成實質傷害。

邱志偉表示，自己過去在國際場合爭取各國支持台灣加入CPTPP時，始終強調台灣應以自身條件與能力被獨立審視，而不是被中國牽制、被兩岸框架綁架，鄭麗文如今拋出這種說法，無異是在替北京鋪路，讓台灣未來可能被拖入類似WTO入會時的處理模式。若因此造成CPTPP成員對台灣立場產生誤判，甚至影響我國入會時機，鄭麗文當然應向國人道歉。