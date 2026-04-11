鄭習會談中華民族 學者：連胡會時算溫情呼喚 如今已是法律壓迫用詞

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平10日在北京會晤，雙方發言以「中華民族」為兩岸搭橋。但台灣智庫諮詢委員董立文認為，「民族認同」在21年前的「連胡會」是溫情呼喚，如今已成為法律壓迫的用詞，中共才剛通過「民族團結進步促進法」，對於中華民族有自己的定義跟規範，不遵守是會被制裁的。

中華亞太菁英交流協會11日上午舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視座談會」，與會學者分析鄭習會後續的政治與國際效應。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，2005年的「連胡會」也談中華民族，但時任中共領導人胡錦濤談中國人認同算是「溫情呼喚」，現在習近平講的民族認同，卻是法律壓迫的用詞。他指出，中共才剛通過「民族團結進步促進法」，對於中國人、中華民族，有中共的定義跟規範，不遵守會被制裁，這不是文化與認同上的溫情呼喚。如果要把這套框架帶回台灣，只會給台灣人民身上徒增枷鎖。

至於鄭習二人都談「反對台獨」，董立文認為，意涵也已大不相同，胡錦濤當年所談如果是政治用語，習近平現在所說則是法律「懲獨22條」，這是把中華人民共和國的法律加諸在台灣人民身上。

對於鄭習會強調「和平」，董立文表示，台海和平有具體指標，一是中共不要用軍事力量壓迫台灣，二是中共放棄以武力併吞台灣的軍事準備。他質疑，中共「一邊準備軍事、一邊談和平，有什麼意義？」

台北醫學大學通識中心副主任張國城認為，從台北市長蔣萬安去年訪問上海進行雙城論壇後，中共隨即進行軍演，到今天鄭麗文訪問北京，中共相關軍事動作未停止，這代表中共已沒有興趣對台灣特定政治人物，在安全議題上示好、放鬆，中共無意給台灣內部的主和派一點空間。

對於鄭麗文訪問大陸，張國城表示，美中「川習會」即將舉行，現在台灣最主要在野黨、地方多數執政黨對北京的態度，等於抽掉美國對中可能強硬的底牌，並增加中國對美交涉的籌碼。他建議要密切觀察美國是否定義台灣本身的政治態度出現轉變，進而改變對中政策、對台政策。

中央警察大學國境警察學系教授王智盛觀察，大陸國家發改委主任鄭柵潔參與了「鄭習會」的見面，認為這是北京惠台措施的啟動，也象徵對台「軟的一手」持續地擴張，他呼籲政府要留意中共是否藉此影響2026、2028年的大選。