會北京市委書記 鄭麗文：國民黨重返執政一定恢復兩岸故宮交流

國民黨主席鄭麗文11日中午與中共北京市委書記尹力會見，鄭麗文強調，去年兩岸故宮的百年院慶，因為眾所周知的理由無法聯手舉辦相關活動，我們覺得相當遺憾，國民黨重新執政之後，一定要快速的恢復兩岸故宮密切交流。她還呼籲兩黨加強史料檔案合作，以及加強科技產業跟城市治理經驗交流合作等。

此次會見地點為北京飯店18樓會見廳。國民黨方面有鄭麗文與三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑出席，中共北京市委則有尹力、市委常委兼秘書長趙磊、主責對台事務的市委常委馬駿。與鄭麗文握手時，尹力大聲說「北京歡迎您」，鄭麗文則感覺相當輕鬆，穿著也比較休閒。

鄭麗文對尹力對在北京台商台胞的長期的照顧表示感謝，她並形容「昨天非常順利圓滿的完成了重要的會見，也把和平的訊息清楚的傳達到了全世界」，對全世界來講都應該是值得祝福跟高興的好消息。鄭麗文提及在香山碧雲寺、清華附中、國家大劇院等地的參訪，還介紹團員、前國安會祕書長袁健生「因為特殊的工作的理由」是首次到北京。

她提出三大期待。第一希望兩黨之間關於黨史的檔案跟文物的交流能夠全面深化跟推動，尤其是跟各大學研究機構文史跟學術的交流，也希望能夠對兩岸關係重要的史料保存跟交流，譬如說對日抗戰、台灣光復等等主題都能夠做更多交流跟合作，以及兩岸青年的互動往來。

第二是全力推廣兩岸文旅的交流，弘揚中華文化，提及北京故宮、長城、頤和園、天壇、恭王府等景點，強調北京一直都是台灣人旅遊的首選，也希望兩岸同屬中華民族共用中華文化，這絕對擴大旅遊各方面的交流，也能夠有助於兩岸人民的心平氣和。

話鋒一轉，她表示可惜也很無奈，去年兩岸故宮的百年院慶，因為眾所周知的理由沒有辦法聯手共同舉辦相關的活動，我們覺得相當的遺憾，但是沒有關係，「國民黨很快就會重新執政了，重新執政之後，一定要快速的恢復兩岸故宮的密切交流」。

第三就是加強科技產業跟城市治理經驗交流合作，鄭麗文提到在中關村的參訪，以及久聞尹書記在公共衛生事務方面有非常豐富的學術跟實務上的專業經驗，「也有面向國際跟兩岸的工作背景」等。

尹力則指出，「昨天習近平總書記與您和訪問團成員見面，表示時隔10年，國共兩黨領導人再一次會面具有重要的意義。從同胞的情誼、兩岸的福祉、民族的大義、歷史的大勢，深刻的闡述了促進兩岸關係發展的重要意見。在當前錯綜複雜的國際形勢下，習近平總書記提出的四個堅持已經成為我們正確的處理兩黨兩岸關係的共同堅守」。他稱，今年是孫中山先生誕辰160周年，對中山先生最好的紀念就是繼承他的精神，為民族振興、中華民族的振興，國家的統一而繼續奮鬥。

尹力還提及，北京是政治、文化、國際交往科技創新中心，也是一座傳統與現代融合且富有活力的超大型城市。他說到，京台科技論壇連續舉行了28次。「我們對於台胞在京的投資興業學習生活有系列的便利政策和措施，支持台企台胞在京展業發展」。