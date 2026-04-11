北京川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警川普勿上當

中國國民黨主席鄭麗文本月10日在北京與中共總書記習近平會面，美國總統川普則預計下月會晤習近平，引發關注。「華爾街日報」（WSJ）社論提到北京用意在分化台灣及影響美國對台立場，警告川普勿上當。

WSJ刊登題為「台灣和川習會」（Taiwan and theTrump-Xi Meeting）的社論，副標題為「習近平試圖讓人懷疑美國保衛台灣的決心」。

社論開頭提到本週台灣海峽情勢格外重要，美國民眾應理解中國共產黨對台灣採取分化瓦解策略。

社論指出，中共拒絕和台灣民選政府、民主進步黨籍總統賴清德直接對話。習近平無疑將利用鄭麗文訪中一事向川普灌輸「台灣是中國的家務事、台灣許多人嚮往共產主義」的論述，希望川普不會因此上當。

文中寫道，台灣社會正密切關注即將到來的川習會，思忖川普是否會為了達成某種重大交易而將對台軍援作為交換條件。

習近平同時希望華府表明「反對」台獨，而非現行「不支持」台獨政策。這種區別聽起來或許只是語義之爭，但這項改變對北京來說卻會是一大勝利，因為這會將台灣塑造成「叛亂省分」，讓習近平合理化奪台行動。

社論說，近日美國聯邦參議員訪台，強調台灣國防特別預算急迫性，這不僅攸關嚇阻效果，也是向美國社會展現台灣對自身生存的重視。不過美國人不該誤以為台灣只是地圖上一個小點，或只是需要救濟的對象。

台灣幾乎符合美國國家利益的所有條件。如果習近平掌控台灣，共軍將成為太平洋地區的強大軍事力量，切斷美國從日本到菲律賓的島鏈防衛，由於台灣是全球先進半導體製造的中心，牽涉的經濟利益更是龐大。

文末提到，如果川普想成為太平洋和平締造者，最佳突破口不在北京，而在台灣，賴總統談到「以實力求和平」。美國更應加速軍售、推動武器共同生產，以及明確表態台灣不會成為下月川習會的談判籌碼。