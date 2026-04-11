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鄭麗文提台灣加入國際組織 習近平：什麼事情都可商量

世界日報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／北京報導
國民黨主席鄭麗文表示，她當面向中共總書記習近平要求給予台灣參與國際組織的空間，習表示會高度重視，積極考慮。（歐新社）
國民黨主席鄭麗文表示，她當面向中共總書記習近平要求給予台灣參與國際組織的空間，習表示會高度重視，積極考慮。（歐新社）

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會談中提及，期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間。鄭麗文會後表示，習近平的回應非常正面，除了強調兩岸有同樣的根源，只要大家心靈契合，「什麼事情都可以商量」，會高度重視、也會積極考慮，「樁樁件件都可以全面積極地研究、配合與促成」。

鄭麗文10日在中國大飯店舉行國際記者會。她在「鄭習會」閉門會議上提出五點主張與期許，其中包括，未來兩岸重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO），以及探索台灣參與國際刑警組織大會等。同時，區域經濟整合攸關台灣經濟發展，兩岸經濟合作可和台灣參與區域經濟整合相互促進，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

至於習近平的回應，鄭麗文透露，在談話中，習近平清楚傳達了正面的訊息；習還提到，自己在福建的時間特別長，當時認識很多老朋友，因此非常重視台商，針對她提出的期待，習說會高度重視、也會積極考慮。

習近平也提到國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。「非常歡迎台灣的農漁產品、優質商品都可以進入大陸千家萬戶。」習近平說，也歡迎台灣青年到大陸交流發展。

此外，由於大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔昨也與會，鄭麗文說，現場雙方也談到台灣產業的各種狀況、未來是否有更多對接合作的可能性等。尤其是傳統製造業、服務業的處境，對於台灣各行各業的期待與需求，雙方都有一些交流。

鄭麗文 鄭習會 習近平

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