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批「鄭習會」會面失衡 卓榮泰：國民黨玩火過頭、底氣全失

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導
行政院長卓榮泰今出席活動時，針對昨天「鄭習會」發表嚴正立場，重砲批評鄭麗文的相關論述與立場言論是不利己又有損國家的「玩火」行為。記者陳恩惠／翻攝
行政院長卓榮泰今出席活動時，針對昨天「鄭習會」發表嚴正立場，重砲批評鄭麗文的相關論述與立場言論是不利己又有損國家的「玩火」行為。記者陳恩惠／翻攝

行政院長卓榮泰今早出席「國道1號甲線新建工程」動土典禮時，針對昨天「鄭習會」發表嚴正立場。他指出，國共兩黨歷經百年政治鬥爭，此次會面國民黨底氣全失，重砲批評鄭麗文的相關論述與立場言論是不利己又有損國家的「玩火」行為。

卓榮泰指出，國民黨負責人於會面中提出建立「兩岸和平制度」，然而回顧歷史，無論是國共歷次談判，或是西藏、香港模式都證明「沒有實力的和平，最後終告失敗」，甚至讓侵略行為更加肆無忌憚。他強調，唯有建立在實力基礎上的和平，才是真正能保障國家安全與穩定的路徑。

卓榮泰也批評，國民黨負責人學習、高談引用「中華民族偉大復興」等中共的官方語言，這將讓台灣海峽、跟台海、跟台灣成為中共內化台灣的工具，直言這樣的表態「明顯錯誤」。

針對鄭習會中提出「不讓台灣海峽成為外力介入棋盤」的說法，卓榮泰強調，台灣應該是世界的台灣，台灣海峽應該是國際自由航行的通道，他批評國民黨向中共一面倒的錯誤策略，是拿中華民國的主權、台灣的前途以及國人的自由民主生活成為玩火的政治籌碼，不僅不利己更有損國家利益，這類言論實屬「玩火玩過了頭」。

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