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鄭習會後 美學者：國防特別預算拖延 華府疑慮仍在

中央社／ 記者張欣瑜舊金山10日專電

針對「鄭習會」釋出的訊號與影響，美國學者祁凱立指出，雙方延續既有互動框架，相較歷任國民黨主席，鄭麗文發言更傾向配合北京。祁凱立認為，華府對鄭麗文仍存在不信任，國民黨在立法院阻擋國防特別預算，加深外界對其「替中國辦事」的疑慮。

國民黨主席鄭麗文訪中，昨天與中共總書記習近平會面；在正式會談前，兩人分別發表公開講話，鄭麗文與習近平均提到堅持「九二共識」與反對台獨的政治立場。

美國政治學者祁凱立（Kharis Templeman）今天接受中央社訪問指出，「鄭習會」基本上延續過去國共互動的劇本，北京對台戰略並無太大轉變，不同的地方在於，相較於歷任的國民黨主席，鄭麗文在公開發言上，更願意採取符合北京期待的說法。

鄭麗文向習近平提出5點主張，包括在政治互信中增進台灣國際活動空間。祁凱立指出，鄭麗文的主張與馬英九總統時期相似，習近平論述也延續當時框架，無明顯新意。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）則在社群平台上指出，「鄭習會」最值得關注的一點是，鄭麗文選擇不對中共對台軍事施壓表達關切；此舉暗示中國的軍事脅迫具有正當性，因為其目標是針對所謂的「分裂主義者」。

祁凱立受訪表示，這次會面，習近平展現出願意與國民黨互動的姿態，有別於西方媒體認知的形象。同時，北京視鄭麗文為一個可合作的對象，沿用同一種模式，在政治上孤立民進黨，扶植對中國態度友善的聲音，試圖在台灣國內政治中強化其影響力。

祁凱立認為，國民黨目前內部分裂，北京似乎希望提升鄭麗文在黨內的地位；對鄭麗文來說，這次訪中行，可能有助於她鞏固權力地位，雖然那也可能只是暫時性的。

不過，祁凱立指出，華府政策圈部分人士對鄭麗文及她領導國民黨的方式缺乏信任，主要原因在於國民黨在立法院拖延國防特別預算條例審議，這加深華府對於「國民黨在替中國辦事」的一種印象，不論是否屬實，但這是國民黨在華府面臨的問題。

外交關係協會亞洲研究員石可為（David Sacks）同樣向華爾街日報（The Wall Street Journal）分析指出，他不認為華府對鄭麗文訪中本身存有太大疑慮，「但如果出現一種感受，認為會面的代價是讓台灣減少對自身防衛的投入，那就會引發關切。」

「鄭習會」過後，美國總統川普（Donald Trump）預計5月訪中與習近平會晤，經濟和中東局勢外，可能也會談到台灣。祁凱立認為，儘管時機上並無太大關聯性，不過習近平10日可能也釋出了一個訊號，即兩岸關係並不嚴峻，川普無須過度擔心。

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