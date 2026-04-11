鄭習會 央視：習近平提「四個堅持」為兩岸關係指明方向

中共中央總書記習近平10日上午在北京會見國民黨主席鄭麗文，大陸中央廣播電視總《台海之聲》就此發表「海峽時評」指出，習近平提出「堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興」的重要論述，為新形勢下兩岸關係發展擘畫藍圖、指明方向。

文章強調，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，中華民族5,000多年的文明史，孕育了兩岸同胞共同的中華根、中華魂，包括台灣同胞在內的各族人民共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神。

「歷史充分昭示，一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫，國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念深植人心。無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。」

《台海之聲》表示，「這充分展示了我們在解決台灣問題、完成國家統一上的戰略自信和戰略耐心。習近平總書記明確提出『四個堅持』，為推動兩岸關係發展提供根本遵循。兩岸同胞要站穩民族立場，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，不斷夯實兩岸關係和平發展的基礎」。

《台海之聲》提出，要堅持「九二共識」、反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園；要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉；要共享發展機遇和成果，以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。

文章稱，習近平的重要講話彰顯了深厚的民族家國情懷，飽含著對台灣同胞的深情厚意。兩岸同胞要以「四個堅持」為指引，凝聚起追求兩岸關係和平發展、促進兩岸交流合作的磅礴力量。中華民族偉大復興勢不可擋。

《台海之聲》指出，今年是孫中山先生誕辰160周年，也是大陸「十五五」開局之年，大陸已經成功走出一條中國式現代化道路。相信會有越來越多台灣同胞正確認識大陸社會制度和發展道路，深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興，與大陸同胞一道，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。