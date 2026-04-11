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影／批鄭習會替一個中國背書 賴瑞隆：中華民國在哪？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆。記者許正宏／攝影
民進黨立委賴瑞隆。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文赴北京與習近平會面，參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今對此表達遺憾，認為鄭麗文未見替中華民國發聲，反而一再落入「一中原則」論述框架，對台灣整體處境不利。

賴瑞隆指出，當前國際社會所認知「一中」，指的就是中華人民共和國，台灣與中華民國的存在被壓縮，鄭麗文此行未見明確表達中華民國立場，也未針對軍機擾台、軍艦繞行及近期軍演等議題提出具體主張，甚至訪問期間仍有軍事動作，對台灣、對鄭麗文都是不尊重的行為。

賴瑞隆也質疑接待規格未達預期，互動氛圍不對等，直言此行恐被解讀為替中方背書，被操作為國際宣傳，形塑「台灣內部支持一個中國、支持統一」的印象，對台灣在國際社會的形象造成負面影響。

賴瑞隆強調，「中華民國在哪裡、自由民主的台灣在哪裡」應是對外交流不可迴避的核心問題，並指政治人物言行終將回歸民意檢驗，由社會大眾做出評價。

鄭麗文 鄭習會 賴瑞隆

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