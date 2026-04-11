陸委會嗆違法就採必要作為 鄭麗文：放輕鬆 不要那麼緊張

鄭習會昨天落幕，陸委會表示，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴。國民黨主席鄭麗文今上午步出中國大飯店時受訪回應「叫他們放輕鬆，不要這麼緊張。」

被問到政府會採取什麼必要作為？陸委會副主委梁文傑昨天表示，目前為止只看到鄭麗文的談話，接下來要看他們實質做了什麼、雙方互動的模式，尤其是已經送到立法院的國防特別條例草案，是否能順利進行、有沒有因此而受影響，如果有違反相關的法令，政府就會採取必要的作為。

國民黨副主席蕭旭岑今受訪時也說，在野黨到大陸交流完全符合法令規範，不知陸委會為何要這樣說，他相信，兩岸和平不只是是台灣、也是大陸民眾的期盼，國民黨是在努力讓兩岸民眾免於戰爭的風險，陸委會不應該用這種方式處理。

至於是否會期待陸方釋出利多，鄭麗文微笑表示，「大家跟我一樣，一起拭目以待。」