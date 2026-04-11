快訊

開放荷莫茲海峽…伊朗辦不到？紐時：布水雷混亂 自己也難以定位排除

買麵線被店員問「1句話」台中人當場愣住 鹿港在地：這才是正統

鄭麗文參謁北京碧雲寺「國父」衣冠塚！連戰20年前種植的白皮松樹還在

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會嗆違法就採必要作為 鄭麗文：放輕鬆 不要那麼緊張

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文率高層11日參謁孫中山衣冠塚。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文率高層11日參謁孫中山衣冠塚。（記者廖士鋒／攝影）

鄭習會昨天落幕，陸委會表示，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴。國民黨主席鄭麗文今上午步出中國大飯店時受訪回應「叫他們放輕鬆，不要這麼緊張。」

被問到政府會採取什麼必要作為？陸委會副主委梁文傑昨天表示，目前為止只看到鄭麗文的談話，接下來要看他們實質做了什麼、雙方互動的模式，尤其是已經送到立法院的國防特別條例草案，是否能順利進行、有沒有因此而受影響，如果有違反相關的法令，政府就會採取必要的作為。

國民黨副主席蕭旭岑今受訪時也說，在野黨到大陸交流完全符合法令規範，不知陸委會為何要這樣說，他相信，兩岸和平不只是是台灣、也是大陸民眾的期盼，國民黨是在努力讓兩岸民眾免於戰爭的風險，陸委會不應該用這種方式處理。

至於是否會期待陸方釋出利多，鄭麗文微笑表示，「大家跟我一樣，一起拭目以待。」

鄭麗文 鄭習會 蕭旭岑

延伸閱讀

賴總統批鄭習會「向威權妥協沒和平」

鄭麗文提「台海不讓外力介入」 陸委會批：附和中共、孤立台灣

回應鄭習會 陸委會6點聲明：鄭麗文提出的和平框架就是「統一框架」

鄭習會10日登場 各界關注

相關新聞

回擊賣台論 張榮恭：國民黨執政兩岸簽23利台協議 民進黨政府都沒廢

「鄭習會」昨天落幕，陸委會批評，國民黨所提兩岸和平制度化，是「一國兩制台灣方案」。國民黨副主席張榮恭表示，掌握行政主管的人士如果欠缺知識，對台灣社會是很可惜的事。台灣和大陸之間有23項協議，民進黨執政後仍在實施，這些協議的存在，本身就是代表兩岸關係和平發展的制度化。

鄭麗文參謁碧雲寺孫中山衣冠塚 連戰20年前種植的白皮松樹還在

國民黨主席鄭麗文11日上午在北京參謁香山碧雲寺，這裡有孫中山先生的衣冠塚，鄭麗文率黨內高層行三鞠躬禮，也在寺內看到了時任國民黨主席、前副總統連戰2006年種植的白皮松樹。

鄭習會和平主軸落幕 旅遊業對兩岸恢復組團不樂觀…關鍵是這個

國民黨與中共高層睽違10年再度會面，國民黨主席鄭麗文昨天在北京與中共中央總書記習近平會談，雙方以「和平發展」為主軸，釋出多項交流善意，讓沉寂已久兩岸議題升溫。然而，外界關注焦點，兩岸旅遊組團能否「解凍」。過去陸客組團來台、台灣旅行團赴陸常態，如今全面停擺。是否能藉此會面契機，重啟雙向旅遊。

陸委會嗆違法就採必要作為 鄭麗文：放輕鬆 不要那麼緊張

鄭習會昨天落幕，陸委會表示，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴。國民黨主席鄭麗文今上午步出中國大飯店時受訪回應「叫他們放輕鬆，不要這麼緊張。」

批鄭麗文言論與國台辦無違和 時力：把白色恐怖當國共攜手墊腳石

國民黨主席鄭麗文昨會晤中共總書記習近平，時代力量表示，鄭麗文在訪中期間滿口「中華民族偉大復興」、「命運共同體」與「炎黃子孫」，若將署名拿掉，其發言內容與中國國台辦的官方宣傳毫無違和。更是將過去白色恐怖的血跡，當作「國共攜手」的墊腳石。

鄭習會大談和平 這兩個「吳宗憲」均肯定：交流就是好事

藝人吳宗憲和國民黨立委吳宗憲昨晚在廣播節目「雙憲合體」。針對昨日「鄭習會」，立委吳宗憲說，他在高中開始念「孫子兵法」，言明「上兵伐謀」，下下策才是兵戎相見，並強調8成民意盼兩岸好好溝通；藝人吳宗憲也說，人與人之間見面三分情，用愛可以解決一切，只要能夠交流就是好事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。