鄭麗文參謁碧雲寺孫中山衣冠塚 連戰20年前種植的白皮松樹還在

國民黨主席鄭麗文11日上午在北京參謁香山碧雲寺，這裡有孫中山先生的衣冠塚，鄭麗文率黨內高層行三鞠躬禮，也在寺內看到了時任國民黨主席、前副總統連戰2006年種植的白皮松樹。

鄭麗文率國民黨訪問團於上午近9點抵達香山碧雲寺，由於安保規格高，周邊居民似乎早就感覺到將有「大人物」要來，8點多就拿著手機在家門口準備拍照。至於碧雲寺內，今日未見有任何遊客，疑似是專門保留給國民黨訪團。

參訪期間，一行人前往孫中山紀念堂向孫中山先生塑像鞠躬，並觀看相關墨寶、著作，還有給蘇聯的遺書等。紀念堂內還有花圈，以及繁體字書寫的署名中國國民黨主席鄭麗文率全體同志敬獻的緞帶。隨後不斷踏上階梯前往衣冠塚。

1925年3月12日孫中山在北京逝世，當時治喪委員會決定將先生的靈柩先行暫厝於北京碧雲寺的金剛寶座塔的石券門內，其後靈柩由市區移往香山，數十萬北京民眾沿途送別。直到1929年南京中山陵落成，靈柩才奉移南京安葬。移靈前，遺體由原用的楠木棺換入銅棺，所換下的大禮服、禮帽則被鄭重放回原棺，封存於金剛寶座塔的石龕，現為孫中山先生的衣冠塚。

鄭麗文在衣冠塚前，主動提出要行禮，隨後由國民黨副主席張榮恭擔綱司儀之職，行三鞠躬禮後，飽覽周邊景色。

其後訪團眾人在寺內看到連戰20年前來此樹拜謁中山先生衣冠塚時，所種植的白皮松樹，鄭麗文特別要連勝武上前來一起合影。

國民黨主席鄭麗文11日在北京香山碧雲寺參謁。（記者廖士鋒／攝影）