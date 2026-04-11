鄭習會大談和平 這兩個「吳宗憲」均肯定：交流就是好事

藝人吳宗憲和國民黨立委吳宗憲昨晚在廣播節目「雙憲合體」。針對昨日「鄭習會」，立委吳宗憲說，他在高中開始念「孫子兵法」，言明「上兵伐謀」，下下策才是兵戎相見，並強調8成民意盼兩岸好好溝通；藝人吳宗憲也說，人與人之間見面三分情，用愛可以解決一切，只要能夠交流就是好事。

藝人吳宗憲、國民黨立委吳宗憲昨晚在廣播節目「飛碟晚餐」合體，接受主持人王淺秋專訪。針對昨日「鄭習會」，兩人均表達各自看法。立委吳宗憲說，根據民調，有8成民眾期待兩岸能夠好好溝通，目標是避免戰爭，他從高中開始念「孫子兵法」，言明「上兵伐謀」，下下策才是兵戎相見。

立委吳宗憲強調，尊重每個人對大陸的觀點與立場，但是不能騙，如大陸高鐵沒有靠背、廁所沒有門等，政府宣傳台灣經濟是亞洲四小龍之首，薪資中位數卻只有不到4萬元，新加坡是台灣的4倍，這些就是在欺騙人民。

藝人吳宗憲則強調人與人之間見面三分情，用愛可以解決一切，只要能夠交流就是好事。他指出，自己從1988年起往返兩岸經商，沒有必要相互敵對，他在金門服兵役、哥哥在馬祖當兵，父親則是傘兵，都在台灣這片土地奮鬥，從不做「在北京罵台灣，在台灣痛罵北京」這種事。

立委吳宗憲期許，能讓兩岸都獲利的政策，就是最好的政策，包括半導體、AI發展等領域，只要兩岸合作，可以吃遍全世界。

談到家庭教育，兩人的共同點是都很孝順，絕不能讓父母蒙羞。立委吳宗憲並意外透露，這個月底即將升格為二寶爸，第二胎將是女兒。

節目尾聲，藝人吳宗憲要求立委吳宗憲承諾，當選宜蘭縣長後一定要清廉自持；立委吳宗憲則回應，過去20年檢察官生涯中，有11年負責肅貪，很清楚界線在哪裡。