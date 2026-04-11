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回擊賣台論 張榮恭：國民黨執政兩岸簽23利台協議 民進黨政府都沒廢

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
國民黨副主席張榮恭今在中國大飯店受訪表示，國民黨持續推動兩岸和平，關鍵是給台灣人民在有別於衝突的「和解」的選擇、有別於戰爭之外的「和平」的選擇。圖／本報資料照（記者鄭媁／攝影）
國民黨副主席張榮恭今在中國大飯店受訪表示，國民黨持續推動兩岸和平，關鍵是給台灣人民在有別於衝突的「和解」的選擇、有別於戰爭之外的「和平」的選擇。圖／本報資料照（記者鄭媁／攝影）

鄭習會」昨天落幕，陸委會批評，國民黨所提兩岸和平制度化，是「一國兩制台灣方案」。國民黨副主席張榮恭表示，掌握行政主管的人士如果欠缺知識，對台灣社會是很可惜的事。台灣和大陸之間有23項協議，民進黨執政後仍在實施，這些協議的存在，本身就是代表兩岸關係和平發展的制度化。

總統府發言人郭雅慧表示，鄭習會將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，淪為消滅中華民國、讓台灣被統一的出賣國家主權的政治道具，府方對這種失格、自我矮化的行為深表遺憾。

張榮恭今受訪表示，習近平確實提到，發展兩岸關係需要「久久為功」，要有「恆心」跟「耐心」。這表示其實兩岸和平是很有機會的，要看台灣如何推動自己的兩岸政策。

張榮恭說，歷來國民黨都是主張用「反對台獨」來避戰，用「九二共識」來謀和。基於兩岸既有的政治基礎，應該跟習近平的想法是能相輔相成的。畢竟堅持反對台獨跟堅持九二共識，都是來自台灣自己所行的根本大法，跟我們的法律體制。

張榮恭說，陸委會與海基會的存在，本身就代表兩岸關係絕對不是「國與國關係」，否則民進黨賴清德總統絕對有權力立刻廢掉海陸兩會。所以，根據自己的法律體制來和大陸互動、推動兩岸和平，獲得的是「有尊嚴的和平」，不是賴總統所說的「低頭去握手」。

對於陸委會的說法，張榮恭指出，現在台灣跟大陸之間有23項的協議，都是上一次國民黨執政時期所簽署下來的。民進黨執政後，這些協議也都在實施、沒有廢除，表示當時所簽署的協議，完全符合台灣利益，否則民進黨政府可以廢除。

他說，能維持下來表示，類似的協議如果越來越多，對和平更有保障。這些協議的存在本身就是代表兩岸關係和平發展的制度化。越多的協議，和平越有保障，那就是鄭麗文所講的「兩岸和平框架」。

張榮恭認為，只要是對台灣有利的事情，相信台灣人民會做出選擇，擺在眼前的事實就是，23項協議陸委會要不要？類似的協議如果將來有，是不是對台灣有利？人民的眼睛是雪亮的，國民黨持續推動兩岸和平，關鍵是給台灣人民在有別於衝突的「和解」的選擇、有別於戰爭之外的「和平」的選擇。

張榮恭表示，這個和平框架的概念是彈性的、可以共同來充實的。因此，這樣新的概念可以在台灣社會大家討論，畢竟23項協議的存在本身就是一個證明。

張榮恭說，他看到所謂的國安人士講法，說這場會面會害得「台灣議題去國際化」。他要指出一個現實，民進黨推動的「台灣議題的國際化」越是「一中化」。正如鄭麗文所說，世界各國都有一個中國政策。183個國家承認大陸政府，他們都是一中政策；承認中華民國的12個國家，也是一中政策。

張榮恭說，會有一中政策是因為有兩岸關係，台灣不可能自己沒有處理「一個中國」的方法。「九二共識」就是一個方法。民進黨政府執政近十年了，他們推動的台灣議題國際化，世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO），台灣全部退出來了，邦交國還跑掉10個國家，現在只剩下12國。

「越國際化，越造成一中化」，張榮恭認為，不如從問題的根本來尋求解決。當取得兩岸互信的時候，台灣可以有機會參與RCEP，有機會參與CPTPP，那台灣的國際空間不是可以擴大嗎？

此外，媒體問，鄭習會談期間，是否針對陸客開放、經貿旅遊方面的惠台議題深談？張榮恭說，吃飯的時候大概不太容易深談一些具體的問題。但他們在跟大陸溝通的時候，對於如何推動兩岸的經貿合作，要讓台灣獲得實利、實惠。國民黨一再表達過，因為這也是習近平的主張，因此，他相信大陸方面會有一些考慮，「我們不妨等等看吧，再等兩天看看大陸方面考慮的結果。」

至於這是否代表可能會有一些持續性的往來？張榮恭僅說，這要讓大陸方面來說，他不便代答。

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