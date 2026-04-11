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鄭習會和平主軸落幕 旅遊業對兩岸恢復組團不樂觀…關鍵是這個

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中華民國旅行商業同業公會全聯會前理事長、現任台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁。圖／取自蕭博仁臉書
中華民國旅行商業同業公會全聯會前理事長、現任台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁。圖／取自蕭博仁臉書

國民黨與中共高層睽違10年再度會面，國民黨主席鄭麗文昨天在北京與中共中央總書記習近平會談，雙方以「和平發展」為主軸，釋出多項交流善意，讓沉寂已久兩岸議題升溫。然而，外界關注焦點，兩岸旅遊組團能否「解凍」。過去陸客組團來台、台灣旅行團赴陸常態，如今全面停擺。是否能藉此會面契機，重啟雙向旅遊。

對此，中華民國旅行商業同業公會全聯會前理事長、現任台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁直言，目前關鍵仍掌握在執政民進黨政府手中。儘管立法院認定「禁團令」違法，但行政部門未鬆綁政策，使得台灣旅行團仍無法前往大陸。

會談中，習近平主動表示，歡迎台灣優質農漁產品進入大陸市場，強調將持續提供便利與支持，展現經貿交流的開放態度。鄭麗文希望台灣重返國際組織，爭取更大國際空間。對此，習近平給予正面回應，雙方互動釋出一定程度的善意訊號。

蕭博仁指出，賴清德上任後，兩岸交流管制更嚴格，與政府宣稱「有序開放交流」存在落差。他感嘆，台灣要發展觀光，應面向世界開放，包括大陸市場，但現實卻陷入政策僵局。長年奔走兩岸超過500趟的蕭博仁說，從陸客來台高峰到全面中斷，親身經歷產業興衰。卸任全國旅行公會理事長前，多次奔走促談，卻始終等不到政策鬆綁，直言「兩岸旅遊正常化卡關多年」。

他說，僵局核心在「九二共識」，民進黨政府不接受難突破。大陸已釋出善意，建議可先從開放交流團著手，逐步恢復互動。在政治歧見未解之際，兩岸觀光是否能先行破冰，考驗著雙方決策智慧。蕭博仁呼籲，政府應把握當前相對和緩契機，「不要害怕交流」，並強調台灣應對自身民主與自由有信心，讓民間往來成為緩解對立的起點。

鄭麗文 鄭習會 陸客 旅行團 習近平 九二共識

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