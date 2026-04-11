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鄭習會落幕 美國務院：敦促北京與台展開有意義對話

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平見面，美國國務院10日表示，兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導層和台灣民選政府之間不設前提的對話，同時也包括與所有台灣政黨的互動；國務院也敦促北京停止對台施壓，並與台灣展開有意義的對話。

鄭習會在北京落幕，國務院發言人對此表示，美國致力於保持台灣海峽的和平與穩定，美國對於解決兩岸分歧的最終解方不採取立場，並反對任何一方單方面的改變現況；該發言人表示，美國支持兩岸對話和穩定，並預期兩岸以和平、不受脅迫，同時兩岸人民都能接受的方式來解決分歧。

該名國務院發言人說，兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導層和台灣民選政府之間不設前提的對話，同時也包括與所有台灣政黨的互動；國務院發言人最後也重申，美國敦促北京停止對台灣在軍事、外交和經濟上施壓，並與台灣展開有意義的對話。

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