參觀北京國家大劇院 鄭麗文讚演出永生難忘

作為曾經在政治光譜「由綠轉藍」政治人物的鄭麗文，當然深知任何兩岸往來對台灣內部尤其是選情的影響，昨天她在「鄭習會」上提出推動兩岸和平制度化的構想，主要訴求對象就是台灣選民，因為只有國民黨重返執政，兩岸僵局才能迎來結構性的轉暖，她的潛台詞好懂，就是二○二八年擺在台灣人面前的兩條路，須在可能的和平曙光與台海危機中作抉擇。

2026-04-11 00:00