聽新聞
0:00 / 0:00

參觀北京國家大劇院 鄭麗文讚演出永生難忘

聯合報／ 特派記者鄭媁／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂，並在名人牆前拍照留念。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂，並在名人牆前拍照留念。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂。鄭麗文晚間在臉書讚小提琴名家奧古斯汀・哈德利希與國家大劇院管弦樂團的演出，令人永生難忘。

鄭麗文在鄭習會後，下午前往清華附中參訪，傍晚則到北京國家大劇院，聆聽國家大劇院管弦樂團攜手海德利希的管弦樂演出。國家大劇院院長王寧親自接待。

鄭麗文表示，10日晚的演出陣容中，更有五位來自台灣的優秀音樂家：長笛首席葉怡𧘌、小提琴演奏家李佳穎、大提琴演奏家劉宛瑜、雙簧管演奏家范嘉晏，以及大管演奏家謝聖嫻。

鄭麗文說，這是一場靈魂的盛宴，言語與文字都難以完整傳達音符所帶來的震撼與感動。海德利希的演奏令人如癡如醉；當我看到來自台灣的年輕音樂家，站上國際一流舞台，與世界頂尖音樂家同台共演，更是格外振奮與感動。

鄭麗文北京行即將邁入尾聲，11日將參謁香山碧雲寺、參訪中關村展示中心，預計中午與北京市委書記尹力會見，下午則前往北京故宮參觀。

鄭麗文 鄭習會 李佳穎

延伸閱讀

鄭麗文參訪大陸頂尖高中「清華附中」看學生操作機器人

「鄭習會」正式登場！央視快訊：習近平10日上午在北京會見鄭麗文

鄭習會登場！11點人民大會堂會談 下午2點半開記者會說明

鄭習會10日登場 各界關注

相關新聞

鄭習會 鄭麗文提兩岸和平制度化

國民黨主席鄭麗文昨天在北京會見中共總書記習近平，她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因，並且期盼將來有機會在台灣歡迎習近平。

新聞眼／鄭習會搭出和平新架構 台海僵局冰封十年迎來曙光

作為曾經在政治光譜「由綠轉藍」政治人物的鄭麗文，當然深知任何兩岸往來對台灣內部尤其是選情的影響，昨天她在「鄭習會」上提出推動兩岸和平制度化的構想，主要訴求對象就是台灣選民，因為只有國民黨重返執政，兩岸僵局才能迎來結構性的轉暖，她的潛台詞好懂，就是二○二八年擺在台灣人面前的兩條路，須在可能的和平曙光與台海危機中作抉擇。

美中台博弈／美中角力 鄭麗文訪陸「避險」之旅

鄭麗文訪問中國大陸，牽涉到台灣朝野互槓，也有黨內鬥爭的伏流，更重要是美中角力的層面；鄭習會之後，情況明朗，鄭麗文此行是得分的，不僅民進黨政府難以批評，她在黨內的聲勢也將超過其他競爭者，但從美中角力的角度要如何評估？

特派員在現場／民心所向！鄭習會為兩岸開窗 賴政府怎接招

在兩岸高度對抗的當前時刻，「鄭習會」昨日在北京登場，氣氛融洽如和煦春天，國共兩黨在共同政治基礎上，共譜和平協奏曲，可見兩岸擱置政治爭議，很有機會共謀和平發展；反對台獨，絕對可免兩岸軍事對決，對台灣安全絕對有利。

鄭習會落幕 美國務院：敦促北京與台展開有意義對話

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平見面，美國國務院10日表示，兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導層和台灣民選政府之間不設前提的對話，同時也包括與所有台灣政黨的互動；國務院也敦促北京停止對台施壓，並與台灣展開有意義的對話。

參觀北京國家大劇院 鄭麗文讚演出永生難忘

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂。鄭麗文晚間在臉書讚小提琴名家奧古斯汀・哈德利希與國家大劇院管弦樂團的演出，令人永生難忘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。